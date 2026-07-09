Nemška zvezdnica ostro obračunala s pristojnimi pri MOK

Odločitev pristojnih pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK), da nordijske kombinacije ne uvrsti v program olimpijskih iger leta 2030 v francoskih Alpah, še naprej odmeva v svetu zimskih športov. Med najglasnejšimi kritiki je nemška zvezdnica Nathalie Armbruster, ki je priznala, da jo je novica povsem pretresla. Obenem je opozorila na negotovo prihodnost celotne panoge.

»Vse skupaj se še vedno zdi neresnično. Sem popolnoma pretresena in brez besed. V meni je ogromno čustev,« je dejala 20-letna športnica iz Kniebisa, ki si je v sezoni 2024/25 priskakala in pritekla veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu.

Pri MOK so v torek uradno potrdili, da nordijske kombinacije ne bo na zimskih olimpijskih igrah leta 2030, kar je hud udarec za šport z dolgo (več kot 100-letno) olimpijsko tradicijo, odločitev pa je med kombinatorci povzročila veliko razočaranje. »To je močan udarec v obraz vsem nam. Šokirana sem, uničena in hkrati jezna, ker MOK tepta vse, kar smo v zadnjih letih ustvarili. S to odločitvijo izdaja olimpijske in športne vrednote,« je bila ostra Armbrusterjeva.

Pri MOK so kot razloge navedli premajhno zanimanje javnosti, omejeno priljubljenost discipline in premajhno mednarodno konkurenco. Nemka takšne razlage zavrača. Spomnila je, da so bile v minuli sezoni v najboljši deseterici skupne razvrstitve svetovnega pokala tekmovalke iz kar sedmih držav.

»Takšne argumente je mogoče zlahka ovreči s številkami. Koliko raznolikosti sploh še potrebujemo?« se je vprašala svetovna podprvakinja iz Planice 2023.

Ema Volavšek je minulo sezono kot najboljša Slovenka v skupni razvrstitvi za svetovni pokal končala na osmem mestu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Kot da bi jim nekdo spodnesel tla pod nogami

Odločitev ima za športnike tudi zelo konkretne posledice. Olimpijski status namreč pomembno vpliva na financiranje reprezentanc, podporo sponzorjev in možnosti za profesionalno športno pot. »V ta šport smo vložili tisoče ur treninga, tisoče kilometrov in neizmerno veliko strasti. Zdaj pa sploh ne vemo, ali bomo lahko še nadaljevali. Strah me je prihodnosti. Kot da bi nam nekdo spodnesel tla pod nogami,« je priznala Armbrusterjeva.

Še posebej jo skrbi prihodnost mladih športnikov. Prepričana je, da bodo številni nadarjeni tekmovalci zaradi izgube olimpijskega statusa zapustili nordijsko kombinacijo in se preusmerili v smučarske skoke ali tek na smučeh, čeprav to ni njihova prva izbira. Ob tem je ostro kritizirala tudi usmeritev olimpijskega gibanja. »Ta odločitev je znova pokazala, da olimpijske igre niso več to, kar so bile nekoč. Žal gre danes predvsem še za denar in komercialne interese,« je prepričana mlada Nemka.

Armbrusterjeva ni osamljena v svojem razočaranju. Podobno je odločitev MOK prizadela tudi druge predstavnike nordijske kombinacije. Njen rojak Eric Frenzel, olimpijski prvak iz Sočija 2014 in Pjongčanga 2018, je dejal, da ga je novica »izjemno zabolela«, številni aktivni tekmovalci in trenerji pa opozarjajo, da je brez olimpijskih iger pod vprašajem dolgoročni obstoj discipline na najvišji ravni.

Za zdaj bo šport še naprej del programa svetovnega pokala in svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju, kaj se bo z njim dogajalo po letu 2030, pa ostaja odprto.