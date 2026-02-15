Nemški as je imel neprijetno izkušnjo s slovenskimi navijači: Neprimerno!

Nemški zvezdnik Philipp Raimund je bil po olimpijski tekmi na veliki skakalnici v Predazzu, na kateri je bil deveti, vidno vznemirjen, potem ko so mu slovenski navijači ob odhodu iz mešane cone namenili zbadljivke, povezane z dogodkom izpred treh tednov v Oberstdorfu. In to kljub temu, da z njim ni imel nikakršne povezave.

Raimund se je po preizkušnji odpravil proti novinarjem, ko so mu slovenski privrženci s tribun v nemščini vzklikali: »Nein! Nein! Nein! (Ne! Ne! Ne!). Besede, ki so konec januarja odmevale med ekipno tekmo na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorf. Takrat je Hubert Mathis, kontrolor pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), preprečil nastop Domnu Prevcu, potem ko so mu malo pred skokom smuči pobegnile po zaletišču.

Raimund: Njihovo vedenje kaže na človeško slabost

Ko je Prevc skušal z zamudo opraviti svoj polet, mu je Mathis preprečil dostop do zaletišča. Dogodek je dvignil precej prahu, toda Mathis sploh ni Nemec, temveč Švicar. »Zdelo se mi je nekoliko neprijetno,« je bil po tekmi razdražen Raimund. »S tem res nimam popolnoma ničesar. Zdaj, ko je Domen tukaj zmagal, mi to metati pod nos, se mi zdi neprimerno. Popolnoma nepotrebno – kaže na določeno človeško slabost.«

Olimpijski prvak s srednje naprave je slovenskim navijačem v Predazzu odvrnil: »Saj veste, da je tisti tip Švicar?« Njegov odziv je bil odločen, do Prevca pa goji veliko spoštovanje. »Z Domnom nimam nobenih težav. Z njim sem povsem v redu, zelo ga imam rad,« je poudaril in glede navijačev pribil: »Menim, da si nekateri včasih vzamejo preveč pravic in si preveč dovolijo ...«