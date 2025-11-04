  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Nemški as ni prepričan, da bi lahko Domen Prevc ponovil rekordni planiški polet

    Philipp Raimund je postal šele četrti nemški smučarski skakalec, ki se je veselil skupne zmage v veliki nagradi FIS.
    Nemec Philipp Raimund je letošnji poletni kralj smučarskih skokov. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Nemec Philipp Raimund je letošnji poletni kralj smučarskih skokov. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Miha Šimnovec
    4. 11. 2025 | 17:19
    2:04
    Philipp Raimund se je letos šele kot četrti nemški smučarski skakalec veselil skupne zmage v veliki nagradi FIS, prvi po sušnih dvanajstih letih. Pred njim so se z nazivom poletnega kralja od njegovih rojakov okronali Sven Hannawald (1999), Andreas Wank (2012) in Andreas Wellinger (2013).

    Na nedavnem srečanju z nemškimi mediji je spregovoril tudi o Planici. »Zdi se mi dobro, da bodo tamkajšnjo letalnico povečali, čeprav na njej doslej še nisem izvedel niti enega poleta. To načrtujem v tej sezoni, torej še preden jo bodo povečali na 270 metrov. Še dobro, kajti s planiško velikanko sem imel v preteklih letih določene preglavice. Toda v letošnjem pripravljalnem obdobju sem dobro delal in si izdatno okrepil samozavest, ki je pri poletih izjemno pomembna,« je poudaril 25-letni član kluba iz Oberstdorfa.

    Philipp Raimund bo marca prihodnje leto sploh prvič poletel v Planici. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Philipp Raimund bo marca prihodnje leto sploh prvič poletel v Planici. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

    Na vprašanje, kako daleč je po njegovem možno poleteti na smučeh, je odvrnil, da je 300 metrov vsekakor dosegljivih. »Na koncu koncev je Rjoju Kobajaši že poletel 291 metrov daleč. Toda najprej je treba počakati, da bo najprej nekdo tudi na tekmi pristal pri 270 metrih. Zelo me zanima, kako se bo letelo z novimi tekmovalnimi dresi in kako daleč bo možno poleteti z njimi, kajti z zadnjimi pravili so nam vzeli nekaj 'mesa'. Ker bodo hitrosti višje, bo vse skupaj še bolj ekstremno. Nisem prepričan, da bi lahko Domen Prevc z zdajšnjim kombinezonom ponovil marčevski polet do 254,5 metra,« je še dejal Raimund.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Skrajni čas je že bil, da sem ugotovil, kakšen je recept

    Domen Prevc med vročimi slovenskimi aduti na finalu velike nagrade v Klingenthalu. Sestre Nike noče dodatno obremenjevati.
    Miha Šimnovec 24. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Legendarni Noriaki Kasai v težavah

    Neuničljivi japonski smučarski skakalec je tudi na »poletnem« državnem prvenstvu v Saporu dokazal, da se lahko še vedno kosa z veliko mlajšimi kolegi.
    Miha Šimnovec 3. 11. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Jurijem Tepešem

    Tepeš: Za nas je bilo to zares težko sprejeti

    Glavni trener slovenske ženske skakalne vrste o formi Nike Prevc, vrnitvi Nike Vodan, odsotnosti obetavnih mladink, finalu velike nagrade v Klingenthalu ...
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Avstrijska zvezdnica s solznimi očmi: Zakaj se niso pozanimali pri Špeli Rogelj?

    Eva Pinkelnig je v oddaji Šport v nedeljo na avstrijski televizijski postaji ORF obračunala z odgovornimi v skokih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS).
    Miha Šimnovec 21. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju s Timijem Zajcem

    Zajc: Takšne stvari se ne bi smele dogajati, po koncu kariere mi ne bo dolgčas

    Slovenski skakalni as Timi Zajc o vožnji z motorjem, dirki razreda motoGP, nastopu na reliju za DP, menjavi smuči, pripravah in željah za olimpijsko zimo ...
    Miha Šimnovec 17. 10. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Škandala še ni konec: Norveški trener se brani pred očitki in vrača udarec

    Magnus Brevig s svojima pomočnikoma, ki jim grozijo nadaljnje kazni zaradi manipuliranja skakalnih dresov, odgovorne pri FIS obtožuje sokrivde.
    Miha Šimnovec 17. 10. 2025 | 11:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zimski športi

    Legendarni finski smučarski skakalec našel novo službo

    Na skakalnicah je Janne Ahonen osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Zdaj pomaga finski reprezentanci v alpskem smučanju.
    Miha Šimnovec 14. 10. 2025 | 22:15
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Kraftu se bo življenje obrnilo na glavo, boj za skupno zmago ne bo v ospredju

    Avstrijski skakalni šampion se že zelo veseli tega, da bo postal očka. »Vsekakor sem ‘so-noseč’,« se je pošalil na predstavitvi v Salzburgu.
    Miha Šimnovec 12. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiPhilipp RaimundAndreas WellingerDomen PrevcPlanica

    Komentarji

    Premium
    Novice  |  Svet
    Vračanje beguncev

    Merz je pozval Sirce, naj se vrnejo domov

    Vlada po koncu vojne ne vidi več razlogov za azilno zaščito beguncev iz Sirije.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Goncourtova nagrada

    Stoletje na sedemsto petdesetih straneh

    Zmagoviti roman goncourta 2025 Prazna hiša črpa iz stika z zapuščeno družinsko hišo v avtorjevem otroštvu in nekako povzema preostale tri nominirane.
    Nina Gostiša 4. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Visoka pričakovanja sosedov

    Hrvaška misica, s katero je nazdravil Viktor Knavs, favoritka na svetovnem izboru?

    Hrvati so prepričani, da imajo na skorajšnjem svetovnem izboru za miss universe na Tajskem zelo močno orožje v rokah.
    4. 11. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški as ni prepričan, da bi lahko Domen Prevc ponovil rekordni planiški polet

    Philipp Raimund je postal šele četrti nemški smučarski skakalec, ki se je veselil skupne zmage v veliki nagradi FIS.
    Miha Šimnovec 4. 11. 2025 | 17:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izbor revije People

    Najbolj seksi moški na svetu je gej

    Britanski igralec, zvezdnik serije Bridgerton, Jonathan Bailey, je svoj novi naziv komentiral: »Seveda sem počaščen in hkrati je popolnoma absurdno.«
    4. 11. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Visoka pričakovanja sosedov

    Hrvaška misica, s katero je nazdravil Viktor Knavs, favoritka na svetovnem izboru?

    Hrvati so prepričani, da imajo na skorajšnjem svetovnem izboru za miss universe na Tajskem zelo močno orožje v rokah.
    4. 11. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški as ni prepričan, da bi lahko Domen Prevc ponovil rekordni planiški polet

    Philipp Raimund je postal šele četrti nemški smučarski skakalec, ki se je veselil skupne zmage v veliki nagradi FIS.
    Miha Šimnovec 4. 11. 2025 | 17:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izbor revije People

    Najbolj seksi moški na svetu je gej

    Britanski igralec, zvezdnik serije Bridgerton, Jonathan Bailey, je svoj novi naziv komentiral: »Seveda sem počaščen in hkrati je popolnoma absurdno.«
    4. 11. 2025 | 16:00
    Preberite več
