Nemški as ni prepričan, da bi lahko Domen Prevc ponovil rekordni planiški polet

Philipp Raimund se je letos šele kot četrti nemški smučarski skakalec veselil skupne zmage v veliki nagradi FIS, prvi po sušnih dvanajstih letih. Pred njim so se z nazivom poletnega kralja od njegovih rojakov okronali Sven Hannawald (1999), Andreas Wank (2012) in Andreas Wellinger (2013).

Na nedavnem srečanju z nemškimi mediji je spregovoril tudi o Planici. »Zdi se mi dobro, da bodo tamkajšnjo letalnico povečali, čeprav na njej doslej še nisem izvedel niti enega poleta. To načrtujem v tej sezoni, torej še preden jo bodo povečali na 270 metrov. Še dobro, kajti s planiško velikanko sem imel v preteklih letih določene preglavice. Toda v letošnjem pripravljalnem obdobju sem dobro delal in si izdatno okrepil samozavest, ki je pri poletih izjemno pomembna,« je poudaril 25-letni član kluba iz Oberstdorfa.

Philipp Raimund bo marca prihodnje leto sploh prvič poletel v Planici. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Na vprašanje, kako daleč je po njegovem možno poleteti na smučeh, je odvrnil, da je 300 metrov vsekakor dosegljivih. »Na koncu koncev je Rjoju Kobajaši že poletel 291 metrov daleč. Toda najprej je treba počakati, da bo najprej nekdo tudi na tekmi pristal pri 270 metrih. Zelo me zanima, kako se bo letelo z novimi tekmovalnimi dresi in kako daleč bo možno poleteti z njimi, kajti z zadnjimi pravili so nam vzeli nekaj 'mesa'. Ker bodo hitrosti višje, bo vse skupaj še bolj ekstremno. Nisem prepričan, da bi lahko Domen Prevc z zdajšnjim kombinezonom ponovil marčevski polet do 254,5 metra,« je še dejal Raimund.