Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

Nenavaden dogodek z nedeljske moštvene tekme na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu, ko so Domnu Prevcu ušle smuči po zaletišču in mu nato pristojni niso dovolili naknadno opraviti nastopa v uvodni seriji, v športnih krogih (in tudi širše) še zmeraj odmeva. S tem je slovenska četverica (v ekipi so bili še Anže Lanišek, Rok Oblak in Timi Zajc) v hipu ostala brez vseh možnosti za odmevnejšo uvrstitev.

Čeprav so v našem taboru s Petrom Slatnarjem na čelu napeli vse mišice, da bi svetovnemu prvaku s posamične tekme pravočasno na vrh zaletišča prinesli rezervne smuči, so bili na žalost za kakšno minuto ali dve prepozni. Delavci na letalnici Heinija Klopferja so zaradi močnega sneženja že pokrili zaletno smučino in se skupaj z drugimi umaknili na toplo, nakar se je začelo odštevanje do začetka finala.