Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

Nemška smučarska skakalca Philipp Raimund in Andreas Wellinger sta bila na včerajšnji superekipni preizkušnji na pragu kolajne, toda vremenski preobrat je v Predazzu odločil drugače. Po daljši prekinitvi in predčasnem koncu tekme sta ostala brez odličja – od brona so ju ločile vsega tri desetinke točke.

V tretji seriji sta Nemca po Raimundovi zaslugi prevzela vodstvo. Toda v odločilnih trenutkih sta močno sneženje in spremenljiv veter prisilila prireditelje k večminutni prekinitvi. Po premoru je nastopil mladi Kacper Tomasiak, dobitnik kolajn na obeh posamičnih tekmah na OI, vendar je pristal že pri 124,5 metra in Poljsko oddaljil od boja za kolajne. Kmalu zatem je tekmovalno razsodišče pred zadnjimi tremi skakalci dokončno prekinilo in odpovedalo finale.

Tako so obveljali rezultati iz druge serije. Zmage se je veselila Avstrija pred Poljsko in Norveško, Nemčija pa je zdrsnila na nehvaležno četrto mesto. Od bronastega odličja jo je ločilo zgolj 0,3 točke. Slovenca Anže Lanišek in Domen Prevc sta, denimo, na petem mestu za tretjeuvrščeno Norveško zaostala za 1,9 točke.

Philipp Raimund se je sprva v močnem sneženju veselil odličnega skoka. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Raimund: To bi bila ena od najbolj napetih tekem

Odločitev žirije je sprožila burne odzive v nemškem taboru. Športni direktor za skoke Horst Hüttel je bil po tekmi ogorčen. »Jezen sem, ker so nam preprosto vzeli nekaj. Na vrhu stolpa so bile tri vremenske aplikacije in vsi smo videli, da bo v 15 minutah prenehalo snežiti, kar se je tudi zgodilo. Ne razumem, zakaj ni bilo mogoče počakati,« je zmajeval z glavo.

Sandro Pertile, direktor skakalnih tekem pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), je odločitev branil z besedami, češ da je bil položaj izjemno zahteven. »Odločitev ni bila lahka. Bili smo pod pritiskom, vreme se je nenadoma spremenilo. Na olimpijskih igrah so le tri kolajne in jasno je, da so tisti, ki ostanejo brez njih, razočarani,« je pojasnil in pristavil, da je čas za televizijski prenos omejen in da v tistih trenutkih ni bilo mogoče predvideti, kako dolgo bi morali čakati na izboljšanje razmer.

V nemški ekipi takšna razlaga ni pomirila razočaranja. Raimund je poudaril, da bi morali tekmovanje nadaljevati: »To bi bila ena od najbolj napetih skakalnih tekem. Zelo veliko stvari se je razpletlo nesrečno. Lahko bi počakali 15 minut, toda žirija je na žalost sprejela drugačno odločitev ...«