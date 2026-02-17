  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
Nemca Philipp Raimund in Andreas Wellinger po prekinitvi nista skrivala razočaranja. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Galerija
Nemca Philipp Raimund in Andreas Wellinger po prekinitvi nista skrivala razočaranja. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Miha Šimnovec
17. 2. 2026 | 20:19
17. 2. 2026 | 21:12
A+A-

Nemška smučarska skakalca Philipp Raimund in Andreas Wellinger sta bila na včerajšnji superekipni preizkušnji na pragu kolajne, toda vremenski preobrat je v Predazzu odločil drugače. Po daljši prekinitvi in predčasnem koncu tekme sta ostala brez odličja – od brona so ju ločile vsega tri desetinke točke.

image_alt
Prizemljitev bo Domna tudi malo grizla, to je treba vzeti v zakup

V tretji seriji sta Nemca po Raimundovi zaslugi prevzela vodstvo. Toda v odločilnih trenutkih sta močno sneženje in spremenljiv veter prisilila prireditelje k večminutni prekinitvi. Po premoru je nastopil mladi Kacper Tomasiak, dobitnik kolajn na obeh posamičnih tekmah na OI, vendar je pristal že pri 124,5 metra in Poljsko oddaljil od boja za kolajne. Kmalu zatem je tekmovalno razsodišče pred zadnjimi tremi skakalci dokončno prekinilo in odpovedalo finale.

Tako so obveljali rezultati iz druge serije. Zmage se je veselila Avstrija pred Poljsko in Norveško, Nemčija pa je zdrsnila na nehvaležno četrto mesto. Od bronastega odličja jo je ločilo zgolj 0,3 točke. Slovenca Anže Lanišek in Domen Prevc sta, denimo, na petem mestu za tretjeuvrščeno Norveško zaostala za 1,9 točke.

Philipp Raimund se je sprva v močnem sneženju veselil odličnega skoka. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Philipp Raimund se je sprva v močnem sneženju veselil odličnega skoka. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Raimund: To bi bila ena od najbolj napetih tekem

Odločitev žirije je sprožila burne odzive v nemškem taboru. Športni direktor za skoke Horst Hüttel je bil po tekmi ogorčen. »Jezen sem, ker so nam preprosto vzeli nekaj. Na vrhu stolpa so bile tri vremenske aplikacije in vsi smo videli, da bo v 15 minutah prenehalo snežiti, kar se je tudi zgodilo. Ne razumem, zakaj ni bilo mogoče počakati,« je zmajeval z glavo.

Sandro Pertile, direktor skakalnih tekem pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), je odločitev branil z besedami, češ da je bil položaj izjemno zahteven. »Odločitev ni bila lahka. Bili smo pod pritiskom, vreme se je nenadoma spremenilo. Na olimpijskih igrah so le tri kolajne in jasno je, da so tisti, ki ostanejo brez njih, razočarani,« je pojasnil in pristavil, da je čas za televizijski prenos omejen in da v tistih trenutkih ni bilo mogoče predvideti, kako dolgo bi morali čakati na izboljšanje razmer.

V nemški ekipi takšna razlaga ni pomirila razočaranja. Raimund je poudaril, da bi morali tekmovanje nadaljevati: »To bi bila ena od najbolj napetih skakalnih tekem. Zelo veliko stvari se je razpletlo nesrečno. Lahko bi počakali 15 minut, toda žirija je na žalost sprejela drugačno odločitev ...«

Rezultati tekme dvojic na OI v Predazzu (HS-141):
1. Avstrija 568,7 (Jan Hörl 280,2/137.5, 128, Stephan Embacher 288,5/132, 139)
2. Poljska 547,3 (Pawel Wasek 269,1/133.5, 129.5, Kacper Tomasiak 278,2/135.5, 135.5)
3. Norveška 538,0 (Johann Forfang 263,7/130, 129.5, Kristoffer Sundal 274,3/134, 137)
4. Nemčija 537,7 (Andreas Wellinger 255,6/127.5, 123.5, Philipp Raimund 282,1/137, 137.5)
5. Slovenija 536,1 (Anže Lanišek 258,6/131.5, 124.5, Domen Prevc 277,5/134, 133.5)
6. Japonska 535,2 (Ren Nikaido 267,6/131.5, 131, Rjoju Kobajaši 267,6/129, 130)

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prizemljitev bo Domna tudi malo grizla, to je treba vzeti v zakup

Olimpijski prvak z velike skakalnice Domen Prevc svoj pogled usmeril proti naslednjim izzivom. V sredo še na slalomu, v soboto bo že preizkušal novo opremo.
Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 18:32
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Medved bi bil rad še naprej trener finskih skakalcev

Prihodnost slovenskega trenerja, ki so ga zaradi incidenta z alkoholom izključili z zimskih olimpijskih iger v Italiji, je še negotova.
Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 18:32
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Robert Hrgota po tekmi: Ah, to malo boli ...

Slovenska skakalna asa sta ostala brez želenega olimpijskega odličja na superekipni preizkušnji dvojic v Predazzu.
Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 17:54
Preberite več
Premium
Razno
Smučarski skoki

Nika Prevc z dragocenimi izkušnjami, Jurij Tepeš tega ni pričakoval

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc zaokrožila svojo zbirko kolajn na OI v Italiji. Zdaj še ni čas za sprostitev. Že jutri spet na treningu.
Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 15:28
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Tema dneva

Domen Prevc skozi številne turbulence poletel na Olimp

Kakor dolgo se je najžlahtnejša kovina kovala v kranjski in planiški »kovačnici«, je tudi Domen Prevc potreboval svoj čas, da je dozorel v pravega šampiona.
Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nemški as je imel neprijetno izkušnjo s slovenskimi navijači: Neprimerno!

Philipp Raimund je bil po olimpijski tekmi na veliki skakalnici v Predazzu precej vznemirjen zaradi slovenskih navijačev.
Miha Šimnovec 15. 2. 2026 | 02:08
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Če bi bili Prevci Američani, bi o njih v Hollywoodu že spisali scenarij za film

Domen in Nika Prevc, ki sta se na seznamu dobitnikov olimpijskih kolajn pridružila starejšima bratoma Petru in Cenetu, še nista rekla zadnje na teh OI.
Miha Šimnovec 14. 2. 2026 | 04:59
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Finska skakalca spregovorila o odhodu slovenskega trenerja

Niko Kytösaho in Antti Aalto se trudita po škandalu, ki ga je na 25. zimskih OI v Predazzu zakuhal Igor Medved, ostati osredotočena na smučarske skoke.
Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 10:32
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiAndreas WellingerPhilipp Raimundolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Če so Štajerci dvignili glave, naj se spomnijo, kako se je nasukala Olimpija

Kakšen klub je kosovski prvak Drita, četrtkov tekmec Celja v izločilnih bojih konferenčne lige? Po Transfermarktu je njegova vrednost 7,58 milijona evra.
Gorazd Nejedly 17. 2. 2026 | 21:20
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Jesse Jackson

Slovo ameriškega borca za državljanske pravice

Več kot petdeset let je bil moralni glas Amerike – Iz kroga Martina Luthra Kinga ml.
Barbara Kramžar 17. 2. 2026 | 21:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

V Istanbulu šov, sedem golov in polom Juventusa

Prvo dejanje boja za osmino finala lige prvakov je bilo spektakularno, visoka zmaga Galatasaraya. V ospredju PSG in Real Madrid, ki gostujeta.
17. 2. 2026 | 20:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Poročilo komisije

Šutarjev zakon povečal učinkovitost, kazniva dejanja padla za tretjino

Vlada ugotavlja, da je ob prvih rezultatih uveljavljanja zakona še prezgodaj za končne sklepe.
Tomica Šuljić 17. 2. 2026 | 20:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 20:19
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

V Istanbulu šov, sedem golov in polom Juventusa

Prvo dejanje boja za osmino finala lige prvakov je bilo spektakularno, visoka zmaga Galatasaraya. V ospredju PSG in Real Madrid, ki gostujeta.
17. 2. 2026 | 20:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Poročilo komisije

Šutarjev zakon povečal učinkovitost, kazniva dejanja padla za tretjino

Vlada ugotavlja, da je ob prvih rezultatih uveljavljanja zakona še prezgodaj za končne sklepe.
Tomica Šuljić 17. 2. 2026 | 20:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 20:19
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste vedeli, kako se na tekme pripeljejo naši hokejisti? (video)

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo