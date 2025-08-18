Nemški skakalni zvezdnik s prisrčno fotografijo pozdravil prihod male Therese

Avstrijski skakalni šampion Stefan Kraft je pred dnevi svojim sledilcem na družbenih omrežjih sporočil veselo novico, da z ženo Mariso pričakujeta prvega otroka, njegov nemški tekmec Karl Geiger pa je medtem že drugič postal očka. S soprogo Franzisko sta se razveselila rojstva druge hčerkice, po Luisi sta dobila še Thereso.

»Pred nekaj dnevi smo pozdravili prihod naše male Therese,« je Geiger na svojem profilu družbenega omrežja Instagram zapisal pod prisrčno fotografijo, na kateri sta ob njegovih vidni tudi nogici novorojenke. Da bosta s Franzisko dobila drugega otroka, je sicer razkril že konec maja, ko je sporočil, da sta tokrat bolje načrtovala nosečnost kot pri Luisi, ki je luč sveta ugledala le dan po koncu svetovnega prvenstva v smučarskih poletih sredi decembra 2020 v Planici. Na letalnici bratov Gorišek se je tedaj ovenčal z zlato kolajno na posamični tekmi in s srebrno na moštveni.

V minulih dveh zimah mu ni šlo povsem po načrtih in željah. V skupni razvrstitvi za svetovni pokal je namreč sezoni 2023/24 in 2024/25 končal na 17. in 13. mestu. Brez želenega odličja je ostal tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu.