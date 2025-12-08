Nemškima skakalnima zvezdnikoma grozi črni scenarij

Nemška skakalna zvezdnika Karl Geiger in Andreas Wellinger sta se znašla v velikih težavah. Minuli konec tedna sta v Visli, kjer je obakrat zmagal slovenski as Domen Prevc, ostala povsem praznih rok. Geiger je celo obakrat obstal že v kvalifikacijah.

»To je bil precejšen korak nazaj, res me jezi,« je zmajeval z glavo Geiger, ki nikakor ne najde želenega občutka na odskočni mizi. V trinajstih sezonah, kolikor že tekmuje v svetovnem pokalu, se mu je pred tem zgodilo zgolj štirikrat, da je izpadel že v kvalifikacijah.

Tudi Karl Geiger ne razume, zakaj ima takšne težave. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Prav veliko bolje se ne godi niti Wellingerju, ki je na veliki skakalnici Adama Malysza izvlekel le 39. in 47. mesto, potem ko se je včeraj kot zadnji prebil skozi kvalifikacijsko sito. »Trenutno nimam samozavesti. Ko je ni, se ti preprosto ne izide po željah, pa če se še tako trudiš,« je bil videti in slišati nebogljen 30-letni as iz Ruhpoldinga, olimpijski prvak s srednje skakalnice in podprvak z velike naprave v Pjongčangu 2018.

V skupni razvrstitvi sicer Wellinger tačas drži šele 25. mesto, medtem ko je Geiger komaj na 40. mestu. Zaradi slabe forme jima grozi, da bosta že za naslednje tekmovanje konec tega tedna v Klingenthalu izgubila mesto v nemški ekipi za svetovni pokal.