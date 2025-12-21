Nepričakovan spodrsljaj Olimpije

Hokejisti Olimpije so na Predarlškem doživeli nepričakovan poraz s predzadnjo ekipo lige in izgubili tri dragocene točke v boju za vrh.

Oskar Maier je po vsega 68 sekundah resda presenetil Luko Kolina, a sta Terrence James Brennan in Žiga Pance z goloma v 8. in 19. minuti poskrbela, da so zmaji šli v pravo smer. V drugi polovici tekme pa se je vse bolj kazal uspeh Vorarlberga. Collin Adams je v 31. minuti izenačil, Maier pa v 33. poskrbel za novo vodstvo domačih.

Bržkone je bil odločilen gol Ramona Schnetzerja v 44. minuti za 4:2, v končnici pa je 41 sekund pred koncem Cole Gallant, ki je bil tudi podajalec pri obeh golih Maierja, postavil končni izid.

Delno je bila za poraz Ljubljančanov danes kriva tudi nedisciplinirana igra, saj so po zaostanku s 4:2 imeli kar trikrat igralca manj na ledu in si sami zmanjšali možnosti za preobrat.

Naslednja tekma Ljubljančane čaka 26. decembra, ko bodo gostovali v Bolzanu. Nato sledi serija domačih tekem. Že 28. decembra doma z madžarskim Fehervarjem, 30. pa še z vodilnim Kacem iz Celovca.