Nepričakovani klic z ministrstva ga je nadvse presenetil

Ljubljana – V športnih krogih je prejšnji teden precej glasno odjeknila novica, da Jelko Gros po enajstih letih ne bo več direktor Zavoda za šport Republike Slovenije Planica. Presenetila je vse po vrsti, in to toliko bolj, ker so mu nameravali pristojni na vladi že podaljšati mandat, vendar pa so si tik pred njegovo potrditvijo premislili in umaknili predlog. Nič manj presenetljiva ni bila odločitev odgovornih, da na njegov položaj tako rekoč čez noč postavijo Francija Petka.»Ko smo izvedeli, da Jelka niso potrdili, smo bili seveda vsi skupaj nadvse presenečeni,« je priznal Petek in zaupal, da so ga že dan pozneje ...