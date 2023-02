Nesrečna skakalka po treh nočeh vendarle zapustila bolnišnico

Finska smučarska skakalka Jenny Rautionaho, ki je v uvodni seriji nedeljske tekme v Willingenu po odličnem skoku, dolgem 128,5 metra, grdo padla in negibno obležala v izteku, je po treh prespanih nočeh vendarle zapustila bolnišnico v Nemčiji. Kot je zaupala, jo je na srečo odnesla brez hujših posledic – vsekakor veliko bolje, kot je sprva kazalo.

»Doživela sem lažji pretres možganov ter staknila odrgnine po obrazu in tudi drugod po telesu,« je razkrila 26-letna skakalka iz Rovaniemija, ki je bila na veliki napravi Mühlenkopfschanze na poti k svoji najboljši uvrstitvi v svetovnem pokalu. Če ne bi padla, bi bila po prvem »polčasu« tekme najverjetneje uvrščena na osmo mesto (namesto na 16.), s čimer bi imela zelo dobro izhodišče za izboljšanje svojega devetega mesta z uvodne postaje sezone v Visli.

Padca, po katerem je številnim ljubiteljem smučarskih skokov zastal dih, se dobro spominja. »Uspel mi je dober nastop, po pristanku pa sta smučki trčili druga ob drugo, zaradi česar sem izgubila ravnotežje in se znašla na tleh. Vse se je zgodilo tako hitro, da nisem mogla ničesar storiti,« je pojasnila najboljša finska skakalka, ki v skupni razvrstitvi za svetovni pokal zaseda 28. mesto.

»Zdaj bom šla iz dneva v dan – po navodilih zdravnikov, jasno pa je že, da bom izpustila tekme na naslednjih dveh prizoriščih v Hinzenbachu (10. in 11. februarja) in Rasnovu (17. in 18. februarja),« je še dejala Jenny Rautionaho, ki še ne ve, ali bo lahko nastopila na bližnjem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici (od 21. februarja do 5. marca).