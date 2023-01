Nesrečni Francoz pokazal posledice grdega padca v Adelbodnu

Veleslalomsko tekmo za svetovni pokal v Adelbodnu, kjer je bil slovenski as Žan Kranjec peti, zmagal pa je švicarski šampion Marco Odermatt, je minulo soboto zasenčil grd padec Victorja Muffata Jeandeta. Potem ko je francoski alpski smučar po prvi progi zasedal sedmo mesto, je v finalu že po nekaj sekundah izgubil ravnotežje, nakar ga je zasukalo in vrglo v zrak, potem pa je z obrazom silovito priletel na tla in končal v zaščitni mreži.

Victor Muffat-Jeandet se zdravi v bolnišnici v Bernu. FOTO: Instagram V. M. J.

Sledila je večminutna prekinitev. Ko se je tekma nadaljevala, je bil Muffat-Jeandet že v zraku, saj so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Bernu. Iz nje se je oglasil prek družbenega omrežja instagram, na katerem je objavil fotografijo s povito desno roko in okrvavljenim nosom.

»Ker sem močno krvavel, so me nemudoma prepeljali v bolnišnico. Imel sem odprt zlom nosu, ki so mi ga operirali sredi noči,« je zaupal 33-letni Francoz, ki je pri padcu utrpel tudi pretres možganov. Na srečo drugih poškodb glave nima, skrbi pa ga levo koleno, ki ni v najboljšem stanju. Zaradi tega mu grozi, da bo v dobrem letu dni izpustil še drugo veliko prireditev.

Ker si je lani na slabo pripravljeni progi za slalom v Zagrebu poškodoval gleženj, ni mogel nastopiti na olimpijskih igrah v Pekingu. Če se bo izkazalo, da si je huje poškodoval koleno, se bo moral Muffat-Jeandet odpovedati tudi udeležbi na bližnjem domačem svetovnem prvenstvu (med 6. in 19. februarjem) v Courchevelu in Meribelu.