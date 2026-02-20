  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Neureuther kritičen do prirediteljev olimpijskih iger

Nekdanji nemški alpski smučar Felix Neureuther je kritiziral decentralizirani pristop, za katerega so se odločili prireditelji iger. Razočaran nad vzdušjem.
Felix Neureuther ni nikoli osvojil olimpijske kolajne. FOTO: Š Leonhard Foeger/Reuters Pictures
Felix Neureuther ni nikoli osvojil olimpijske kolajne. FOTO: Š Leonhard Foeger/Reuters Pictures
T. E., STA
20. 2. 2026 | 08:03
20. 2. 2026 | 08:06
1:54
Nekdanji nemški alpski smučar Felix Neureuther je v pogovoru za Süddeutsche Zeitung kritiziral odločitev o krajih, ki so gostili olimpijske tekme. Nemec upa, da bodo razdalje med prizorišči naslednjih olimpijskih iger v Franciji krajše, da se bo na dan dalo ogledati tudi več kot eno tekmo.

Rekordnim 50 milijardam iz Sočija ne bodo niti blizu

»Sprašujem se, ali so igre s takšnimi razdaljami smiselne. Igre bi morali dodeliti lokacijam, kjer jih je mogoče izvesti brez pretirane decentralizacije,« meni 41-letni Nemec. Nekdanji odlični smučar je bil na igrah strokovni komentator za nemško televizijo ARD za moške alpske discipline v Bormiu, 145 kilometrov severovzhodno od Milana.

Poziv k premisleku o decentralizaciji

»Na igrah pričakuješ, da bomo priča olimpijskemu vzdušju. Tega v Bormiu ni bilo, upam pa, da se je nekdo iz tega kaj naučil,« je Neureuther organizatorje naslednjih iger, ki nameravajo v francoskih Alpah uporabiti podoben decentraliziran pristop s skupinami prizorišč, razporejenih po vsej regiji, pozval, da odločitev temeljito premislijo.

Kljub logističnim težavam je Neureuther športni element tekmovanj v alpskem smučanju ocenil pozitivno: »To so bile igre z veliko dramatičnostjo. Iz televizijske gledanosti je razvidno, da so resnično odmevale pri ljudeh,« je dejal.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Težave kombinatorca na zaletišču, Domen Prevc na obisku pri Avstrijcih

Olimpijski prvak na veliki skakalnici Domen Prevc je med olimpijskimi igrami obiskal avstrijsko hišo v Cortini. V slovenski hiši se je oglasil nogometni sodnik.
20. 2. 2026 | 07:32
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Pica, špageti ali rižota? Najljubša jed olimpijskih iger je presenetila

V spletni anketi so bralci za najljubšo jed olimpijskih iger izbrali široke rezance iz ajdove moke, poimenovane pizzoccheri.
20. 2. 2026 | 05:15
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano Cortina 2026

Slovaki lahko Donaldu Trumpu odpovejo let

Danes v olimpijskem hokejskem polfinalu dvoboja Finska – Kanada in Slovaška – ZDA. Na finale bi prišel tudi predsednik Donald Trump.
20. 2. 2026 | 05:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Cilj je jasen: vrniti Slovenijo na olimpijski led

Ljubitelji hokeja so uživali v izjemnih četrtfinalnih predstavah olimpijskega turnirja in obujali spomine na nastope risov v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018.
Siniša Uroševič 20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (20. februar): olimpijsko slovo Jakova Faka?

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope zgolj v biatlonu.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
olimpijske igreMilano Cortina 2026Felix Neureutheralpsko smučanjeBormio

Magazin  |  Svet so ljudje
INTERVJU

Sunita Williams: To ugotoviš o človeštvu, ko iz vesolja pogledaš na Zemljo

Njene korenine poleg Indije segajo v Slovenijo. Njena prababica Marija Bohinec se je iz Leš pri Tržiču preselila v ZDA, zato se Sunita v Slovenijo pogosto vrne.
Nika Vistoropski 20. 2. 2026 | 09:05
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Starlinerja

Nasa: polet starlinerja resen neuspeh, astronavta sta bila v hudi nevarnosti

Vodstvo je prevzelo odgovornost za dogajanje na poletu, na katerem sta največ tvegala astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams.
Saša Senica 20. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
