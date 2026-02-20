Neureuther kritičen do prirediteljev olimpijskih iger

Nekdanji nemški alpski smučar Felix Neureuther je v pogovoru za Süddeutsche Zeitung kritiziral odločitev o krajih, ki so gostili olimpijske tekme. Nemec upa, da bodo razdalje med prizorišči naslednjih olimpijskih iger v Franciji krajše, da se bo na dan dalo ogledati tudi več kot eno tekmo.

»Sprašujem se, ali so igre s takšnimi razdaljami smiselne. Igre bi morali dodeliti lokacijam, kjer jih je mogoče izvesti brez pretirane decentralizacije,« meni 41-letni Nemec. Nekdanji odlični smučar je bil na igrah strokovni komentator za nemško televizijo ARD za moške alpske discipline v Bormiu, 145 kilometrov severovzhodno od Milana.

Poziv k premisleku o decentralizaciji

»Na igrah pričakuješ, da bomo priča olimpijskemu vzdušju. Tega v Bormiu ni bilo, upam pa, da se je nekdo iz tega kaj naučil,« je Neureuther organizatorje naslednjih iger, ki nameravajo v francoskih Alpah uporabiti podoben decentraliziran pristop s skupinami prizorišč, razporejenih po vsej regiji, pozval, da odločitev temeljito premislijo.

Kljub logističnim težavam je Neureuther športni element tekmovanj v alpskem smučanju ocenil pozitivno: »To so bile igre z veliko dramatičnostjo. Iz televizijske gledanosti je razvidno, da so resnično odmevale pri ljudeh,« je dejal.