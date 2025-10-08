Neuspešen štart Kraljev v novo sezono NHL

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu neuspešno štartali v novo sezono NHL. V uvodni tekmi so namreč pred svojimi navijači z 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) klonili pred igralci kluba Colorado Avalanche.

Potem ko se je prva tretjina razpletla brez golov, je domačo mrežo na začetku druge načel Čeh Martin Nečas. Na 2:0 je v 28. minuti povišal Američan Sam Malinski, sedem minut pozneje pa je za Colorado zadel še Finec Artturi Lehkonen.

Finski zvezdnik Artturi Lehkonen (desno) je k zmagi Colorada prispeval gol in podajo. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters

V 51. minuti so gostje po novem Nečasovem zadetku vodili že s 4:0, častni zadetek za Kralje pa je pet minut pozneje dosegel švicarski reprezentant Kevin Fiala. Ob Švedu Adrianu Kempeju je bil podajalec tudi Kopitar, ki je sicer na ledu prebil slabih 18 minut. V tem času je proti gostujočemu vratarju, Kanadčanu Scottu Wedgewoodu, ki je zbral 24 obramb, sprožil en strel. Domači čuvaj mreže, Kanadčan Darcy Kuemper, ki je bil v sezoni 2021/22 član Plazu, je imel na koncu 19 obramb.

Tesna zmaga branilcev Stanleyjevega pokala

Hokejisti Floride Panthers, ki branijo Stanleyjev pokal, so za začetek doma brez svojega poškodovanega finskega kapetana Aleksandra Barkova s 3:2 premagali Chicago Blackhawks, Pittsburgh Penguins pa so v gosteh s 3:0 odpravili New York Rangers.