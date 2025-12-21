Neustavljivi Domen Prevc lovi absolutni rekord, ki ni uspel niti Petru

Sezona smučarskih skakalcev se preveša v ključni del, danes je v Engelbergu na vrsti še zadnja tekma pred novoletno turnejo. Domen Prevc bi sezono zelo težko začel še bolje, v soboto je tudi v zelo težkih vetrovnih razmerah v finalu izvlekel zmago, danes pa mu lahko uspe nekaj posebnega.

Če bi tudi na drugi preizkušnji v Švici (kvalifikacije 14.30, tekma 16.00) uspel premagati vso konkurenco, bi se s šesto zaporedno zmago vpisal v zgodovinske knjige smučarskih skokov. Po šestkrat v nizu so doslej slavili le Janne Ahonen (2004/05), Matti Hautamäki (2004/05), Thomas Morgenstern (2007/08), Gregor Schlierenzauer (2008/09) in Rjoju Kobajaši (2018/19).

Pri 26 letih je Domen v svetovnem pokalu z desetletjem izkušenj že veteran, zdi se, da je v zadnjih tednih kot mačka z devetimi življenji, ki vedno pristane na nogah. Njegovim uspehom bo že dopoldne skušala slediti tudi Nika Prevc, kvalifikacije so na vrsti ob 10.15, tekma v Švici pa ob 11.30.