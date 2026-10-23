Neja Dvornik: Če tekma ne bo po mojih željah, ne želim iskati izgovorov

Slovenska alpska smučarka Neja Dvornik bo edina Slovenka na sobotnem uvodnem veleslalomu svetovnega pokala v Söldnu. Po skoraj 11 mesecih brez tekem se vrača v tekmovalni ritem, potem ko je zaradi poškodbe novembra lani predčasno končala sezono.

Na zadnjih treningih je že našla prave občutke. Zdaj si želi, da bi jih prenesla tudi na tekmo in na zahtevni progi ledenika Rettenbach pokazala dobro smučanje.

»V zadnjih dneh smo se nekoliko osredotočili na počitek po napornih treningih. To ne pomeni, da sem bila povsem pri miru, ampak sem ohranjala zmerno aktivnost, da bom na tekmo prišla sveža, a hkrati pripravljena,« je pred začetkom sezone v pogovoru s slovenskimi novinarji prek videokonference povedala Dvornik.

»Treningi v Söldnu po poškodbi niso bili preprosti. Prvi dan mi ni šlo tako, kot sem bila vajena s prejšnjih treningov, drugi dan pa sem nekako našla občutke, ki jih moram iskati na tekmi, če želim sestaviti dobro vožnjo,« je pojasnila.

Ni še popolnoma okrevala

Poleti je poškodbo večinoma lahko odmislila, na zahtevnejšem terenu in pri daljših obremenitvah pa se gleženj še vedno oglaša, zato bo za popolno okrevanje potrebovala še nekaj časa. Kljub temu ne želi, da bi poškodba vplivala na njena pričakovanja pred nastopom.

»Če tekma v soboto ne bo dobra oziroma ne bo po mojih željah, ne želim iskati izgovorov. Tudi gleženj ne bo izgovor, saj je v dovolj dobrem stanju, da lahko tekmujem,« je odločna.

Boljše je tudi stanje kolena, ki ji je težave povzročalo že pred poškodbo gležnja. S fizioterapevtko in kondicijsko trenerko Klaro Kovačič sta našli način vadbe, ki ji ustreza: »Koleno se še vedno oglaša, vendar je težav več kot za polovico manj kot prej. Stara poškodba bo ostala, a so težave zdaj zelo dobro obvladljive.«

Sölden ji doslej ni prinesel želenih rezultatov, zato na zahtevni progi še išče pravi pristop. Tudi lani se je tik pred tekmo spopadala z bolečinami v hrbtu, čeprav večjih težav ni pričakovala.

»Z uvodnim prizoriščem sezone se še vedno ne morem povsem spoprijateljiti. Pretekla leta se je vedno nekaj zgodilo. Res si želim, da bi bila tokratna sobota tista, ko bi našla pravi ključ,« je priznala.

Čuti neobičajno živčnost

Skrb vzbujajo tudi zahtevne razmere na ledeniških progah. Čeprav so bili zadnji treningi dobri, se na ledeniških površinah ponekod že kažejo posledice taljenja, na progi pa je mogoče naleteti tudi na kamenje. Pred prvo tekmo čuti nekoliko več živčnosti kot minula leta.

»Morda čutim nekoliko neobičajno živčnost, ker je bil premor med tekmami daljši kot običajno. Verjamem pa, da jo lahko premagam s pozitivnim pristopom in zaupanjem, da smo dobro trenirali,« je sklenila Dvornik.

Petindvajsetletna Korošica je v svetovnem pokalu najboljši veleslalomski rezultat dosegla marca 2025, ko je bila šesta v Sun Valleyju. Sezono 2024/25 je končala na 13. mestu v veleslalomskem seštevku. Po upokojitvi Ane Bucik Jogan bo v Söldnu edina Slovenka, druge članice slovenske ekipe za tehnični disciplini se pripravljajo na novembrski slalom v Leviju. Dvornik je bila lani v Söldnu 26. v veleslalomu, nato pa se je v Leviju zavihtela na sedmo mesto v slalomu. Konec novembra se je poškodovala na ogrevanju pred slalomom v Gurglu.