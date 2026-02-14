Neverjetna zgodba o neustrašnih bratih in sestri iz Selške doline

O družini Prevc je po zaslugi Nike in Domna tudi v Predazzu veliko govora. Na slovesnem odprtju 25. zimskih olimpijskih iger sta v iztek skakalnic skupaj prinesla slovensko zastavo, iz njega pa sta – s pomočjo Nike Vodan in Anžeta Laniška – odnesla zlati kolajni za zmago naše četverice na tekmi mešanih ekip. Že pred tem se je Nika na ženski posamični preizkušnji izkazala tudi z drugim mestom. Tako sta se starejšima bratoma Petru in Cenetu pridružila na seznamu dobitnikov žlahtnih kovin na največji zimskošportni prireditvi na svetu.

Od Prevcev si je prvi olimpijske sanje uresničil Peter. Potem ko je ob ognjenem krstu na tem tekmovanju pri rosnih 17 letih opozoril nase z zelo dobrim sedmim mestom na srednji skakalnici v Vancouvru oziroma Whistlerju 2010, se je že štiri leta pozneje v Sočiju ovenčal z dvema kolajnama – na manjši napravi je bil drugi, na večji pa tretji ...