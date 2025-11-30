Kopitar zadel, Kralji zmagali (VIDEO)

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je ob domači zmagi Los Angeles Kings po podaljšku proti Vancouvru (2:1) dosegel peti zadetek v sezoni, strelec odločilnega pa je bil po slabih štirih minutah dodatnega časa Adrian Kempe. Za kralje je bila to 12. zmaga v sezoni NHL.

Prvi zadetek na tekmi je v 18. minuti dosegel kapetan Kopitar, potem ko je v gneči sredi nasprotnikove tretjine prišel do ploščka in ga poslal mimo Kevina Lenkinena v vratih gostov.

Kanadčani so izenačili po treh minutah druge tretjine, potem ko je bil natančen Evander Kane. Kralji so imeli manjšo premoč v zadnji tretjini, vendar mreže tekmecev niso zatresli. Tudi kralji sami so ob koncu po nekaj napakah v svoji tretjini trpeli, a zdržali.

V dodatnem delu so imeli domači znova premoč in pred odločilnim zadetkom zatresli tudi vratnico. Trenutek odločitve je prišel po 3:58 minute podaljšane igre, ko je bil natančen Kempe. Igralci so se že napotili v slačilnice, ko so sodniki še enkrat preverili dogajanje na ledu, a odločitve niso spremenili.

Kopitar igra zadnjo sezono v NHL. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Kralji so z 12. zmago v sezoni, od tega peto po podaljšku, napredovali na peto mesto zahodne konference in imajo 31 točk. Toliko jih ima na vrhu pacifiške skupine tudi mestni tekmec Anaheim.

Kopitar je na ledu preživel 19:12 minute in dobil 54-odstotkov sodniških metov. To sezono je na 21 tekmah dosegel pet golov in osem podaj. Anton Forsberg je v domačih vratih ustavil 19 od 20 strelov tekmecev, na drugi strani pa je Lenkinen od 23 strelov iz mreže pobral dva ploščka.

Naslednji dvoboj Los Angeles časa v noči s torka na sredo po srednjeevropskem času, ko bo tekmec Washington z Aleksandrom Ovečkinom.

Izidi:

New York Rangers – Tampa Bay Lightning 1:4

Colorado Avalanche – Montreal Canadiens 7:2

Seattle Kraken – Edmonton Oilers 0:4

Boston Bruins – Detroit Red Wings 3:2 (kazenski streli)

New Jersey Devils – Philadelphia Flyers 3:5

Pittsburgh Penguins – Toronto Maple Leafs 2:7

Nashville Predators – Winnipeg Jets 2:5

St. Louis Blues – Utah Mammoth 1:0

Minnesota Wild – Buffalo Sabres 2:3 (kazenski streli)

Vegas Golden Knights – San Jose Sharks 4:3

Los Angeles Kings – Vancouver Canucks 2:1 (podaljšek)