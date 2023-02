Ni imela več potrpljenja, a je dočakala srebro

V nadaljevanju preberite:

Še dober teden nas loči od začetka svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici. Slovesno odprtje bo 21. februarja ob 20.23 na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori, dan pozneje bodo sledili uvodni boji, ti se bodo sklenili 5. marca z moško tekaško preizkušnjo na 50 km. Če je Slovenija doslej na nordijskih mundialih v skokih osvojila po dve zlati (Rok Benkovič, Ema Klinec) in srebrni odličji (Peter Prevc, ekipno ženske) ter pet bronastih (P. Prevc, Anže Lanišek, Nika Križnar, dvakrat ekipno moški), zlata kolajna Francija Petka iz leta 1991 je statistično obeležena kot žlahtna kovina za Jugoslavijo, so v tekih naše tekmovalke osvojile dve srebrni in tri bronasta odličja. Po eno srebro sta si pritekli Petra Majdič v posamičnem šprintu in Anamarija Lampič v ekipnem s Katjo Višnar, slednja ima še dva brona, posamičnega in ekipnega z Evo Urevc. Majdičeva je bila posamično še enkrat bronasta. Preberite podrobnosti o dveh pritečenih odličjih Petre Majdič.