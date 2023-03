Ni mu šlo v glavo, zakaj mu ne gre. To ga je še močneje gnalo naprej

V nadaljevanju preberite:

Katere športe je Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, treniral kot otrok, kaj so zanj govorili, ko je bil še najstnik, naslednik koga naj bi postal, kako se spominja nastopov na svojem edinem članskem nordijskem SP v Libercu, kdaj in zakaj je pri njem ugasnila strast do skakanja, kaj si še želi osvojiti v sezoni, ki se bo prihodnji konec tedna iztekla v Planici ...