Nika pripravljena na težave, nekdanja skakalka o njej le z izbranimi besedami

Potem ko je Nika Prevc v nedeljskem finalu z novim ženskim rekordom velike skakalnice v Falunu (132 m) odbila napad japonske tekmice Nozomi Marujama in slavila prvo zmago za svetovni pokal v olimpijski zimi 2025/26, ji je vidno odleglo. S stisnjeno pestjo in nasmehom je jasno pokazala svoje zadovoljstvo zaradi uspeha na generalki za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2027.

Na severu Evrope se praviloma vedno dobro počuti. »Skandinavija mi je bila zmeraj všeč, kar zadeva pa skoke, sem tokrat začela malce slabše in nato iz tekme v tekmo napredovala. V nedeljo mi je resnično močno odleglo ...