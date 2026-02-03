Ni veliko manjkalo, pa bi se tudi slovenski trener veselil čudeža

Na zadnjih dveh postajah smučarskih skakalcev so imeli po dolgem času razlog za zadovoljstvo tudi v finskem taboru. Na nedavnem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu se je namreč z enajstim mestom na posamični tekmi izkazal Antti Aalto.

Igor Medved je junija 2024 prevzel vodenje finskih smučarskih skakalcev. FOTO: Matej Družnik/Delo

Zadnja finska zmaga sega v leto 2014

Med najboljšo trideseterico sta se na letalnici Heinija Klopferja prebila tudi(18.) in(28.), skupaj zpa so dan pozneje na ekipni preizkušnji pod vodstvom ljubljanskega trenerjazasedli peto mesto – še pred šestouvrščeno Slovenijo, ki je resda zaradi »pobeglih« smuči svetovnega prvaka ostala brez enega nastopa

V Willingenu, generalki za skorajšnje olimpijske igre v Italiji, pa je minuli konec tedna vse po vrsti presenetil Kytösaho, ki je trinajstemu mestu na tekmovanju za svetovni pokal dodal še peto. Z njim je dosegel najboljšo finsko uvrstitev po »čudežu «iz leta 2014, ko je nekdanji nordijski kombinatorec Anssi Koivuranta slavil odmevno zmago na tekmi novoletne turneje v Innsbrucku.

Niko Kytösaho kot najboljši Finec v skupni razvrstitvi za svetovni pokal tačas zaseda 27. mesto. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»To je bil res sijajen dan. Vsi trije moji nedeljski skoki (na tekmi 145,5 m in 140 m) so bili zares zelo dobri. Tokrat mi ni šlo nič po zlu, zato sem se lahko boril za visoko uvrstitev. Občutek je res dober. Takšnega dneva še nisem imel. In s petim mestom je resnično lepo odpotovati proti olimpijskim igram,« je bil vesel 26-letni Finec, potem ko je v svetovnem pokalu za dve mesti izboljšal svoj najboljši dosežek izpred dveh let v Oslu. In ni veliko manjkalo do novega »čudeža« – od tretjeuvrščenega Nemca Philippa Raimunda je namreč Kytösaha, ki se je pred odhodom v Predazzo pripravljal v Sloveniji, na koncu ločilo pičle 3,6 točke.