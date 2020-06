Nihče ni ostal doma, vsak je lahko odšel na tekmo

Ljubljana

Posebej se bo s stroko lotil boja z dolgom pri smučarskem teku. FOTO: Tomi Lombar/Delo

svetovni prvenstvi sta v načrtu naslednje sezone pri nas: decembra v poletih in februarja v biatlonu



Težave s pokrovitelji

Smrekar je resen kandidat za mesto enega od 17 članov sveta predsedstva FIS. FOTO: Tomi LOmbar/Delo

- Med spremljevalci utripa smučarskih panog je bilo zaznati, da bi zadnja seja izvršnega odbora zveze lahko ponudila precej pesimizma in tudi zmedo. Toda predsednikse je vnovič dobro pripravil, z racionalnimi sklepi preprečil anarhijo in tudi zavihal rokave v boju z rdečimi številkami, ki so najbolj boleče pri smučarskem teku. Obenem gre pričakovati, da bo omenjeni prvi mož SZS kmali tudi uradno naslednikv svetu predsedstva mednarodne zveze (FIS).Pred dnevi preminulega Kocijančiča bodo v prihodnje beležili kot posthumno sprejetega častnega predsednika zveze, ostal bo zapisan kot eden najbolj vplivnih slovenskih športnih funkcionarjev v krovnih mednarodnih organizacijah. Tako pa nam je tudi Smrekar po koncu četrtkove seje ponovil to, kar nam je namignil že v nekaterih prejšnjih pogovorih za naš časnik. Slovenija kot smučarska dežela, ki lahko na najvišji tekmovalni ravni v sleherni panogi meri med najboljših deset, z nekaterimi aduti pa tudi na prestižne stopničke izbrane trojice, si seveda še naprej želi imeti svoje mesto v 17-članskem svetu predsedstva FIS. Pričakovati je, da pri tem glede na izjemno Kocijančičevo prepoznavnost in aktivnost sedanjega predsednika SZS v zadnjih letih ne bo težav, vendar pa pred volitvami ni nikakršnega jasnega zagotovila."Morda se komu zdi, da gre kdaj za kakšno rutinsko odločitev, toda takšnih v FIS preprosto ni. Zato sem aktiven že precej časa, veliko se pogovarjam, obiskujem tekme, razmišljam o nalogah za naše smučanje," je poudaril Enzo Smrekar, čigar poslanstvo razkriva krepko zmanjševanje dolga v zadnjih sezonah: "Res je bilo nekoč stanje na zvezi porazno. S 3,5 milijona evrov minusa in pred stečajem .."Takrat preprosto za predsednika Smrekarja s sodelavci ni bilo druge kot zgodbo zasukati, panogam postaviti krepko podrobnejši drobnogled kot pa v dobi kakšnega predhodnika. In dejansko je bil izid na dlani – zbori za posamezne panoge so začeli delovati bolj odgovorno in se pri priči lotili tudi sanacije dolgov, če so ti seveda udarili na plano. Jasno pa, da je zdaj za SZS to krepko težja naloga, saj se je običajno življenje v državi za tri mesece ustavilo, sicer zvesti pokrovitelji imajo že dovolj svojih težav, zato jim je vse prej kot preprosto pomagati še športu.Stanje pri SZS razkriva, da je najhuje zabredel smučarski tek, kar sicer ni ravno logično skozi presek dosežkov v tej skrajšani zimi, ko je lemed vsemi slovenskimi zimskimi akterji dosegla dve zmagi, obenem s svojim pozitivnim pristopom k športu in komunikativnostjo dejansko predstavlja za tek že kar imenitno zgodbo. "Vse to drži, je sijajna športnica, povrh zelo simpatična, na trgu so njeni dosežki lahko magnet za pokrovitelje, toda pri zboru za smučarski tek se je nakopičil dolg. Ta panoga je porabila več, kot je načrtovala, z rdečimi številkami iz preteklosti skupni dolg znaša 440.000 evrov," ne skriva predsednik zveze, toda kot ponavadi ne meče puške v koruze. "Nikdar pri zvezi nikogar nismo pustili doma in mu onemogočili tekmovanja, toda v nekaj naslednjih dneh se bomo s strokovnimi službami in novim vodstvom panoge iskali rešitve. Predvsem pri trženju opažam rezervo, po tej plati alpinci, skakalci in biatlonci precej aktivnejši," je še dodal Smrekar.