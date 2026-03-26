Nika bo odstopala od drugih, toda ne silimo je z rekordom

V danes zasneženi Planici je vse nared za spektakularen zaključek sezone v svetovnem pokalu v smučarskih skokih. Prvič se bodo na letalnici bratov Gorišek pomerila tudi dekleta, nastopilo jih bo najboljših petnajst. Četudi je bila ta odločitev v zadnjih dneh pod plazom kritik (tretja v seštevku poletov Frida Westman ne bo nastopila, saj je v skupnem seštevku tik za petnajsterico), pa si lahko v soboto popoldne obetamo zanimivo tekmo, na kateri bo glavna kandidatka za zmago naša Nika Prevc. Pred premierno tekmo letalk pod Poncami smo se pogovarjali z nekaterimi strokovnjaki smučarskih skokov, ki v en glas opozarjajo prav na Slovenko.