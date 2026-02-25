Nika in Anže nova-stara državna prvaka

Nika Prevc in Anže Lanišek sta nova-stara (zimska) državna prvaka v smučarskih skokih. Olimpijska podprvakinja s srednje naprave v Predazzu je bila s skokoma, dolgima 90,5 in 102 metra, prepričljivo najboljša na 100-metrski skakalnici v Planici, »Žaba« pa je bil št. 1 na Bloudkovi velikanki.

Prevčevi se je najbolj – na 32,5 točke – približala drugouvrščena Ema Klinec (86,5 m in 90,5 m), ki se je po zdravstvenih težavah uspešno vrnila na trening, svoje prve kolajne na članskih DP pa se je s tretjim mestom veselila Katra Komar (89 m in 95 m).

Nika Prevc je bila razred zase na 100-metrski skakalnici v Planici. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Državno prvenstvo v Planici – ženske (HS-102): 1. N. Prevc (Triglav Kranj) 265,9 (90.5, 102), 2. Klinec (Norica Žiri) 233,4 (86.5, 90.5), 3. K. Komar (Bohinj) 215,2 (89, 95), 4. Kovačič (Triglav Kranj) 201,4 (87, 92.5), 5. Pavec (Triglav Kranj) 201,1 (83.5, 95), 6. Terbovšek (Ljubno BTC) 200,1 (83, 94).

Tudi Lanišek je bil s skokoma, dolgima 133 in 135,5 metra, najboljši v obeh serijah. Olimpijski prvak z velike skakalnice Domen Prevc (129,5 m in 136 m) se je moral sprijazniti s srebrnim odličjem. Za domžalskim asom je zaostal za 10,1 točke. Na tretjo stopnico zmagovalnega odra je skočil Timi Zajc (125,5 m in 131,5 m).

Državno prvenstvo v Planici – moški (HS-138): 1. Lanišek (Mengeš) 305,9 (133, 135.5), 2. D. Prevc (Triglav Kranj) 295,8 (129.5, 136), 3. Zajc (Ljubno BTC) 271,3 (125.5, 131.5), 4. Oblak (Norica Žiri) 264,4 (129.5, 130.5), 5. Mogel (Ljubno BTC) 260,0 (132, 130.5), 6. Jančar (Ihan) 248,8 (126, 129).

Ekipno na vrhu SSK Ljubno BTC

Na moštveni tekmi so naslov moštvenih državnih prvakov osvojili člani SSK Ljubno BTC (v postavi Žak Mogel, Jaka Kramer, Jernej Presečnik in Timi Zajc). Srebrne kolajne so se razveselili v ekipi SSK Mengeš (Jaka Perne, Anže Lanišek, Timo Šimnovec in Nik Bergant Smerajc), bronasta pa je pripadla Iliriji (Maksim Bartolj, Lovro Kos, Nik Gostiša Lah in Matija Vidic).