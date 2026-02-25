  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Nika in Anže nova-stara državna prvaka

Prevčeva in Lanišek sta bila znova najboljša na (zimskem) državnem prvenstvu v Planici. Moštveno na vrhu SSK Ljubno BTC.
Anže Lanišek je ubranil naslov državnega prvaka na Bloudkovi velikanki. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Anže Lanišek je ubranil naslov državnega prvaka na Bloudkovi velikanki. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
25. 2. 2026 | 19:33
25. 2. 2026 | 20:25
2:37
A+A-

Nika Prevc in Anže Lanišek sta nova-stara (zimska) državna prvaka v smučarskih skokih. Olimpijska podprvakinja s srednje naprave v Predazzu je bila s skokoma, dolgima 90,5 in 102 metra, prepričljivo najboljša na 100-metrski skakalnici v Planici, »Žaba« pa je bil št. 1 na Bloudkovi velikanki.

Prevčevi se je najbolj – na 32,5 točke – približala drugouvrščena Ema Klinec (86,5 m in 90,5 m), ki se je po zdravstvenih težavah uspešno vrnila na trening, svoje prve kolajne na članskih DP pa se je s tretjim mestom veselila Katra Komar (89 m in 95 m).

Nika Prevc je bila razred zase na 100-metrski skakalnici v Planici. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Nika Prevc je bila razred zase na 100-metrski skakalnici v Planici. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Državno prvenstvo v Planici – ženske (HS-102):

1. N. Prevc (Triglav Kranj) 265,9 (90.5, 102), 2. Klinec (Norica Žiri) 233,4 (86.5, 90.5), 3. K. Komar (Bohinj) 215,2 (89, 95), 4. Kovačič (Triglav Kranj) 201,4 (87, 92.5), 5. Pavec (Triglav Kranj) 201,1 (83.5, 95), 6. Terbovšek (Ljubno BTC) 200,1 (83, 94).

Tudi Lanišek je bil s skokoma, dolgima 133 in 135,5 metra, najboljši v obeh serijah. Olimpijski prvak z velike skakalnice Domen Prevc (129,5 m in 136 m) se je moral sprijazniti s srebrnim odličjem. Za domžalskim asom je zaostal za 10,1 točke. Na tretjo stopnico zmagovalnega odra je skočil Timi Zajc (125,5 m in 131,5 m).

Državno prvenstvo v Planici – moški (HS-138):

1. Lanišek (Mengeš) 305,9 (133, 135.5), 2. D. Prevc (Triglav Kranj) 295,8 (129.5, 136), 3. Zajc (Ljubno BTC) 271,3 (125.5, 131.5), 4. Oblak (Norica Žiri) 264,4 (129.5, 130.5), 5. Mogel (Ljubno BTC) 260,0 (132, 130.5), 6. Jančar (Ihan) 248,8 (126, 129).

Ekipno na vrhu SSK Ljubno BTC

Na moštveni tekmi so naslov moštvenih državnih prvakov osvojili člani SSK Ljubno BTC (v postavi Žak Mogel, Jaka Kramer, Jernej Presečnik in Timi Zajc). Srebrne kolajne so se razveselili v ekipi SSK Mengeš (Jaka Perne, Anže Lanišek, Timo Šimnovec in Nik Bergant Smerajc), bronasta pa je pripadla Iliriji (Maksim Bartolj, Lovro Kos, Nik Gostiša Lah in Matija Vidic).

 

smučarski skokiDomen PrevcNika Prevcdržavno prvenstvoPlanica

Novice  |  Svet
Afera Epstein

Nekdanji ameriški minister Summers zaradi afere Epstein napovedal upokojitev

Larry Summers si je več let dopisoval z Epsteinom in pri njem iskal nasvete za romantična razmerja.
25. 2. 2026 | 21:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Enajstmetrovka v zadnji sekundi napovedala izvrstno sredo (VIDEO)

Nogometaši Atalante so v Bergamu pripravili zasuk in s 4:1 premagali Borussio Dortmund za pot v osmino finala. Zvečer Real Madrid – Benfica.
Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 20:49
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
ICC

Haaški sodniki, tarča ameriških sankcij, bijejo plat zvona

Beti Hohler je pozvala Evropsko unijo k zaščiti sodnikov in tožilcev, ki da jih ZDA obravnavajo kot teroriste.
Peter Žerjavič 25. 2. 2026 | 20:41
Preberite več
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Finančni supermarec

Zanimivo je, da je tokrat prvič rast borznega indeksa ena od tem na predvolilnih soočenjih.
Janez Tomažič 25. 2. 2026 | 20:13
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
25. 2. 2026 | 20:01
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
ICC

Haaški sodniki, tarča ameriških sankcij, bijejo plat zvona

Beti Hohler je pozvala Evropsko unijo k zaščiti sodnikov in tožilcev, ki da jih ZDA obravnavajo kot teroriste.
Peter Žerjavič 25. 2. 2026 | 20:41
Preberite več
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Finančni supermarec

Zanimivo je, da je tokrat prvič rast borznega indeksa ena od tem na predvolilnih soočenjih.
Janez Tomažič 25. 2. 2026 | 20:13
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
25. 2. 2026 | 20:01
Preberite več
