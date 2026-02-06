Nika in Domen Prevc bosta nosila slovensko zastavo, zagorel bo olimpijski ogenj

V Milanu, Cortini d'Ampezzo, Predazzu in Bormiu se je začelo slavnostno odprtje 25. zimskih olimpijskih iger. Že dobro uro prej so se na štadionu San Siro v Milanu začeli zbirati številni gledalci in posebni gostje, dogaja pa se tudi na drugih prizoriščih po severu Italije. Za nas bo vrhunec prireditev v Predazzu, kjer bosta slovensko trobojnico ponosno nosila Nika in Domen Prevc.

Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije pravi, da se na olimpijskih igrah pričakuje vsaj 5000 slovenskih navijačev. Na otvoritveni slovesnosti, za katero so nastopajoči potrebovali več kot 700 ur vaj, je prisoten tudi ameriški podpredsednik JD Vance. Slovesnosti vzporedno potekajo še na treh prizoriščih, kjer potekajo mimohodi športnikov, ki bodo tam nastopali.

Z legendarno pesmijo Nel blu, dipinto di blu je Italijo navdušila ameriška pevka in petkratna dobitnica nagrade grammy Mariah Carey. Legendarni motociklist Valentino Rossi je s tramvajem pred San Siro pripeljal italijanskega predsednika Sergia Mattarello, italijansko himno pa je zapela Laura Pausini.

Mariah Carey je navdušila italijansko in svetovno javnost. FOTO: Yves Herman/Reuters

Kot eden zadnjih je olimpijsko baklo v Milanu nosil legendarni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović, ki je prav na San Siru v rdeče-belem dresu pustil velik pečat, zdaj pa ima pomembno vlogo v upravi kluba AC Milan.