S »smučarskim festivalom«, kakor so ga poimenovali norveški prireditelji, bodo danes v Lillehammerju prižgali zeleno luč za začetek 48. moške in 16. ženske sezone za svetovni pokal v smučarskih skokih. Že na uvodni postaji bodo oči ljubiteljev tega športa še posebej uprte v Domna in Niko Prevc, ki bosta branila velika kristalna globusa. In že uvodni tekmovalni dan na veliki olimpijski napravi Lysgårdsbakken bi se lahko šampiona iz Dolenje vasi v Selški dolini spet skupaj zavihtela na zmagovalni oder ...