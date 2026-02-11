Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih je v blestečem slogu ubranila zlato lovoriko z zimskih olimpijskih iger izpred štirih let v Pekingu, potem ko je bila razred zase na sinočnji tekmi na srednji napravi v Predazzu. Na koncu so imeli Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc, ki so vodili od začetka do konca, zajetne 30,9 točke (približno 15 metrov) naskoka pred druguvrščenimi Norvežani in 35,2 pred tretjeuvrščenimi Japonci.

Od šampionske zasedbe iz Pekinga 2022 je bila tokrat v postavi le Nika Vodan, ki je odlično odprla tekmo. V svoji skupini je bila najboljša, pri čemer je za seboj pustila tudi norveško olimpijsko prvakinjo, Anno Osine Strøm. »Vedela sem, da bo težko in da bom morala prikazati najboljša skoka. To ni mačji kašelj. Rekla sem si, da bom zadovoljna, če bom po svojem skoku tretja, potem pa se je pred mojim priimkom na semaforju rezultatov zasvetila št. 1 ...