PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu. Anže Lanišek najboljši posameznik tekme v Predazzu. Niki Vodan se je uresničila velika želja.
Nika Vodan, Nika Prevc, Domen Prevc in Anže Lanišek so ponosno dvignili slovensko zastavo. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Nika Vodan, Nika Prevc, Domen Prevc in Anže Lanišek so ponosno dvignili slovensko zastavo. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
11. 2. 2026 | 02:57
11. 2. 2026 | 02:59
6:35
A+A-

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih je v blestečem slogu ubranila zlato lovoriko z zimskih olimpijskih iger izpred štirih let v Pekingu, potem ko je bila razred zase na sinočnji tekmi na srednji napravi v Predazzu. Na koncu so imeli Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc, ki so vodili od začetka do konca, zajetne 30,9 točke (približno 15 metrov) naskoka pred druguvrščenimi Norvežani in 35,2 pred tretjeuvrščenimi Japonci.

Od šampionske zasedbe iz Pekinga 2022 je bila tokrat v postavi le Nika Vodan, ki je odlično odprla tekmo. V svoji skupini je bila najboljša, pri čemer je za seboj pustila tudi norveško olimpijsko prvakinjo, Anno Osine Strøm. »Vedela sem, da bo težko in da bom morala prikazati najboljša skoka. To ni mačji kašelj. Rekla sem si, da bom zadovoljna, če bom po svojem skoku tretja, potem pa se je pred mojim priimkom na semaforju rezultatov zasvetila št. 1 ...

Sorodni članki

Photo
Šport  |  Zimski športi
Zlata kolajna

Slovenija Air znova pristal na Olimpu (FOTO)

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so prepričljivo zmagali na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Hrgota odgovoril na vprašanje, ali so se ušteli s poznim prihodom na OI

Glavni trener slovenske reprezentance po ne ravno blestečem nastopu svojih varovancev na srednji skakalnici na OI v Predazzu ni bil (pretirano) razočaran.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenka največji navdih za japonsko zvezdnico

Nozomi Marujama, bronasta smučarska skakalka s srednje naprave v Predazzu, je razkrila, od kod oziroma od koga je črpala navdih za okrevanje po hudi poškodbi.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Vodan

Še pred letom dni na kavču, zdaj se bori za kolajne

Nika Vodan hvaležna, da je lahko sploh na OI. Na srednji skakalnici v Predazzu drevi tekma mešanih ekip, na kateri bo Slovenija branila zlato lovoriko.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Domen Prevc se je pošalil na svoj račun glede pobeglih smuči

Drevi moška olimpijska tekma na srednji skakalnici v Predazzu, na kateri bodo odločale malenkosti. Med favoriti tudi slovenska asa Domen Prevc in Anže Lanišek.
Miha Šimnovec 9. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevcu to ni bilo pogodu, Zajc ne bo delal revolucije

Na zadnjem uradnem treningu pred moško olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu so izstopali Philipp Raimund, Stephan Embacher in Marius Lindvik.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 22:12
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Portret Nike Prevc

Z odličnimi družinskimi vz(g)orniki do svetovnega vrha

Čeprav olimpijska podprvakinja Nika Prevc prihaja iz ene od najbolj prepoznavnih športnih družin v državi, jo ta dediščina ne teži, temveč očitno bogati.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Barometer

Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska kriza

Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

smučarski skokiAnže LanišekNika PrevcDomen PrevcNika Vodanolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

