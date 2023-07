Nika Križnar sijajno štartala v veliko nagrado

Velika nagrada v smučarskih skokih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) se za Niko Križnar v Courchevelu ne bi mogla začeti bolje. Slovenska zvezdnica je namreč slavila prepričljivo zmago.

Križnarjeva je bila najboljša s skokoma, dolgima 125 in 128,5 metra. Zbrala je 203,7 točke, natanko deset več kot drugouvrščena japonska šampionka Sara Takanaši (129,5 m in 131 m). Tretja je bila kanadska svetovna prvakinja Alexandria Loutitt (112,5 m in 120,5 m).

Nikin podvig je dopolnila Nika Prevc (114,5 m in 112 m), ki je skočila na peto mesto. Katra Komar (110,5 m in 84,5 m) je med 26 tekmovalkami pristala na 14. mestu, komaj 15-letna Ajda Košnjek (99 m in 87 m) pa je preizkušnjo končala na 20. mestu.

Križnarjeva na vrhu že po prvi seriji

Niki Križnar je imenitno kazalo že po uvodni seriji. S Saro Takanaši je delila namreč prvo mesto.

Križnarjeva je pristala pri 125 metrih, še štiri metre in pol dlje pa je z višjega zaletišča odneslo Takanašijevo. Obe sta za svoj nastop prejeli 104,1 točke. Zelo dober nastop je uspel tudi Niki Prevc (114,5 m), ki je držala četrto mesto. Za tretjeuvrščeno Nemko Katharino Schmid (120,5 m) je zaostajala za 6,7 točke.

Med elitno deseterico je bila tudi Katra Komar (110,5 m), ki je bila osma, Ajda Košnjek (99 m) pa je zasedala 17. mesto.

Smučarski skakalci se bodo za točke velike nagrade v Courchevelu potegovali danes od 18. ure naprej, jutri pa bosta v tem francoskem smučarskem središču še dve posamični tekmi. Ženska se bo začela ob 10. uri.