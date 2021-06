Nika Križnar: Velikokrat sem bila boljša od fantov

Pravi, da se potem prej ali slej uresničijo. Nika Križnar je na pravi poti, letos je to dokazala z najboljšo sezono do zdaj.»To je bila ljubezen na prvi pogled,« se svojih začetkov danes spominja 21-letna Nika Križnar. Ko je pri osmih letih prvič stala na skakalnici, je takoj začutila, da je to to. In čeprav se je najprej znašla v povsem »moškem« svetu, se ni pustila zmotiti. In kar bi za marsikatero dekle lahko bila ovira, je Niki pomenilo izziv - takoj je pokazala svojo borbenost. Tekmovala je s fanti in jim dala vetra.Pot jo je ponesla daleč in marca je sezono končala z odliko – z zlatim kristalnim globusom in dvema odličjema s svetovnih prvenstev. Toda Nika cilja še višje. Na nove uspehe: letos namerava končati maturo, potem pa želi trenirati in kovati strategije za nove skakalne presežke. Med njimi sta nedvomno tudi olimpijska medalja in nekoč polet čez 200 metrov z velikanke v Planici.Kako je tekmovati v pretežno moškem športu? Kako se pripravi na posamezne tekme in predvsem, kako premagati strah pred skoki? O življenju, odgovornosti in tudi prihodnosti je Nika spregovorila odprto in optimistično.Celoten intervju si preberite TUKAJ Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav