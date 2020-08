Nika Križnar znova glavna kandidatka za zmago na Češkem

Ljubljana – V Frenštat na Češkem, kjer bo jutri (z začetkom ob 10.30) edina letošnja ženska tekma za veliko nagrado v smučarskih skokih pod okriljem mednarodne zveze (FIS), je pripotovalo zgolj 27 tekmovalk iz devetih držav. Zato so danes namesto kvalifikacij izpeljali še tretjo serijo za uradni trening.



V močno okrnjeni konkurenci se je v najlepši luči predstavila Nika Križnar, ki sicer brani zmago na tamkajšnji srednji napravi (HS-106). Smučarska skakalka iz Delnic v Poljanski dolini je imela namreč s skoki, dolgimi 98, 96 in 97 metrov, v vseh treh serijah najboljšo oceno.



Če je mogoče soditi po uradnem treningu, bo njena najhujša tekmica Avstrijka Marita Kramer (95 m, 97 m in 93 m), ki je imela v vseh treh poskusih drugi dosežek za Križnarjevo.



Zelo dobro formo so potrdile tudi preostale slovenske reprezentantke Ema Klinec (91 m/3., 90 m/4. in 90 m/4.), Katra Komar (97 m/4., 91,5 m/6. in 91 m/5.), Špela Rogelj (92 m/7., 93,5 m/3. in 91 m/3.) in Jerneja Brecl (98 m/5., 79,5 m/13. in 78 m/13.).