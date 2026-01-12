Oče in brat presenetila Niko, Tepeš se noče doma živcirati

Kar se je napovedovalo že po petkovih kvalifikacijah na Ljubnem, ki jih je premočno v svojo korist odločila Nika Prevc, se je uresničilo tudi na tekmah. Na krilih številnih navijačev je namreč slovenska šampionka na 90-metrski napravi pod Rajhovko skočila še do 30. in 31. zmage v svetovnem pokalu.

Na sobotni tekmi si je Prevčeva pot na vrh tlakovala z največjo daljavo dneva (96 m), le meter krajšo od lanskega rekorda skakalnice nesrečne Norvežanke Thee Minyan Bjørseth. »Verjetno se pozna, da tu opravimo več treningov kot skakalke iz drugih reprezentanc,« je razmišljala svetovna prvakinja in rekorderka, ki je precej bolj trepetala za včerajšnjo zmago ...