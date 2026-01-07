  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Nika Prevc bo na Ljubnem lovila jubilejno 30. zmago

    Na tekmovanju za svetovni pokal pod Rajhovko se bo konec tedna dokazovalo ducat slovenskih smučarskih skakalk.
    Na Ljubnem se bo konec tedna dokazovalo dvanajst slovenskih skakalk. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Na Ljubnem se bo konec tedna dokazovalo dvanajst slovenskih skakalk. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Miha Šimnovec
    7. 1. 2026 | 20:00
    7. 1. 2026 | 20:05
    2:34
    Najboljše smučarske skakalke se bodo konec tega tedna dvakrat za točke svetovnega pokala potegovale na Ljubnem. Na 90-metrski napravi pod Rajhovko, na kateri bodo v petek (12.00) kvalifikacije za sobotno tekmo (12.00), se bo dokazovala tudi številčna slovenska zasedba.

    V središču pozornosti bo kajpak znova branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc, ki si je z zmagama na avstrijskem Koroškem spet priskakala rumeno majico. Kot je izjavila, ne dvomi, da bo ob izteku Ljubenčanke znova veliko navijačev, sama pa pričakuje lepo zimsko vzdušje.

    »Želim si nadaljevati s takšnimi skoki, s kakršnimi sem končala v Beljaku,« je dala 20-letna šampionka kranjskega Triglava jasno vedeti, da si želi pred svojimi navijači doseči jubilejno 30. zmago v svetovnem pokalu. Zdaj je pri številki 29, več prvih mest sta dosegli le Japonka Sara Takanaši (63) in Norvežanka Maren Lundby (30).

    V središču pozornosti bo znova Nika Prevc. FOTO: Blaž Samec/Delo
    V središču pozornosti bo znova Nika Prevc. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Ob Prevčevi in Niki Vodan, ki je ob odsotnosti Eme Klinec naša najizkušenejša reprezentantka, bodo domače barve branile še Živa Andrić, Jerica Jesenko, sestri Katra in Tinkara Komar, Ajda Košnjek, rahlo obolela Maja Kovačič, Taja Sitar, Taja Terbovšek ter Izadora Kopač in Taja Košir, ki bosta prestali ognjeni krst med svetovno elito.

    »Imamo lepo zasedbo dvanajstih tekmovalk. Znova bomo merili na najvišje uvrstitve, od najmlajših skakalk pa pričakujemo, da pridobijo izkušnje in prijetno presenetijo,« je napovedal Andraž Pograjc, pomočnik glavnega trenerja slovenske ženske vrste Jurija Tepeša.

    Pintar verjame, da se bo številka povečala

    Kar je Planica za moške smučarske skoke, je za skakalke Ljubno, ki bo ta konec tedna že petnajstič gostilo tekmovanje za svetovni pokal. »V 14 letih so naša dekleta na skakalnici pod Rajhovko nanizala sedem zmag in 17 stopničk. Verjamem, da se bo ta številka še povečala,« je spektakel napovedal Rajko Pintar, predsednik prireditvenega odbora Ljubno.

    Nedeljska tekma se bo prav tako začela ob 12. uri.

