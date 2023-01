Nika Prevc do zlate lovorike na Olimpijskem festivalu evropske mladine

Da med vrstnicami nima para, je smučarska skakalka Nika Prevc dokazala tudi na Olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM), ki ga gosti Furlanija-Julijska krajina. Nadarjena športnica iz Dolenje vasi pri Železnikih je namreč premočno zmagala na posamični tekmi na srednji skakalnici v Planici in na ta način ubranila lovoriko iz Vuokattija oziroma Lahtija 2022.

Nika Prevc, ki je vodila že po uvodni seriji, si je zlato kolajno izbojevala s skokoma, dolgima 91,5 in 95,5 metra. Zbrala je 230,6 točke, kar 23,3 več od drugouvrščene Švicarke Sine Arnet (89,5 m in 88,5 m), bronasto odličje pa si je z zaostankom 34,1 točke priskakala Čehinja Anezka Indrackova (90,5 m in 88 m).

Nikin podvig so dopolnile njene reprezentančne kolegice Taja Bodlaj (87 m in 88 m), Tinkara Komar (85 m in 90 m) in Katarina Pirnovar (87 m in 88,5 m), ki so se druga za drugo zvrstile med petim in sedmim mestom.

Na tekmi je nastopilo 22 skakalk iz dvanajstih držav.