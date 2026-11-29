Slovenski ljubitelji smučarskih skokov imajo na začetku nove sezone svetovnega pokala mešane občutke. Naše orlice so po slabšem uvodu na Norveškem že v na drugi postaji v Hinzenbachu postavile stvari na svoje mesto, najboljša skakalka prejšnje zime Nika Prevc pa je včeraj prišla do prve zmage v sezoni. Pri moških še ni prišlo do preskoka, tudi v Ruki smo pričakovali več od varovancev Roberta Hrgote. Še najboljši je bil Domen Prevc na devetem mestu. Nika Prevc, ki je prejšnjo sezono končala z več kot 800 točkami naskoka pred prvo zasledovalko Nozomi Marujama, je bila v Lillehammerju neprepoznavna, le 17. in 10. A že v Hinzenbachu, ki ji veliko bolj ustreza, je pokazala pravi obraz. V soboto je vodila po prvi seriji, na koncu pa ji je sreča v igri številk obrnila hrbet, le za sedem ...