Domen v Namibijo, Nika bo šla – smučat

Za najboljša smučarska skakalca na svetu Domna in Niko Prevc so v Železnikih pripravili slovesen sprejem v organizaciji lokalne skupnosti Dolenja vas. Dogodek je služil kot poklon športnikoma, ki sta minulo zimo dosegla vrhunske rezultate na mednarodni ravni ter zaznamovala slovenski športni prostor.

Nika Prevc je tretjič zapovrstjo osvojila veliki kristalni globus najboljše skakalke v svetovnem pokalu, na olimpijskih igrah v Predazzu pa se je okitila z zlato, srebrno in bronasto kolajno. V sezoni je slavila kar 18 zmag in kar 28-krat stala na odru za zmagovalke tekem svetovnega pokala.

Domen Prevc je v zadnjih 13 mesecih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Po naslovu svetovnega prvaka lani v Trondheimu je mesec kasneje v Planici dosegel svetovni rekord, v sezoni 2025/26 pa je postal še zmagovalec turneje štirih skakalnic, svetovni prvak v poletih, olimpijski prvak na veliki skakalnici, obenem pa je prepričljivo osvojil še veliki kristalni globus najboljšega v svetovnem pokalu in malega v poletih.

Pripeljali so ju lipicanci Nika in Domen Prevc sta se s kočijo v vpregi lipicancev ter s spremstvom konjeniške policijske enote pripeljala na igrišče ob robu domačega gorenjskega kraja.

Če bi bili Prevci Američani, bi o njih v Hollywoodu že spisali scenarij za film

Med vprašanji navihanega voditelja sta Nika in Domen večkrat nasmejala navzoče. Izvedeli so, da bo šel Domen za počitnice po dolgi sezoni na safari v Namibijo, Nika pa se nikdar ne more naveličati snega in bo šla v soboto – smučat.

Program se je začel ob 15. uri, dogodka pa sta se ob obeh junakih udeležila še glavna trenerja ženske in moške reprezentance, Jurij Tepeš in Robert Hrgota, dolgoletni trener obeh skakalcev Jani Grilc ter Peter Slatnar, njun brat Peter Prevc in drugi.

Domen in Nika Prevc sta slovenska športna junaka. FOTO: SZS

Tik pred prihodom kočije so oder zasedli župnik iz Selc Damjan Prošt ter Petra, proizvajalec smuči Slatnar, in Prevc, najboljši slovenski skakalec doslej. Slednji je bil marca letos po tekmovalni upokojitvi prvič v vlogi generalnega sekretarja organizacijskega komiteja Planice, kjer sta brat in sestra najprej postavila svetovna rekorda, nato pa iz njegovih rok še prejela velika kristala globusa.

»Nedeljke tekme finala svetovnega pokala v Planici nisem mogel spremljati, ker sem imel mašo, sem pa jih blagoslovil. Sicer pa skušam vedno spremljati tekme, ko je to le mogoče, statistike pa že nekaj časa ne vodim, je vsega preveč,« je na velikonočni ponedeljek dejal Prošt. Petra, Domna, Ceneta ter Niko je učil verouk. Oče Božidar še danes poje v cerkvenem zboru, pela je tudi Nika.

Slavljenca so med drugimi pozdravili domačin iz Selc Marko Lotrič, predsednik državnega sveta RS, župan občine Železniki Marko Gasser in predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner.