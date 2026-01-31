Nika Prevc druga v Willingenu, zmagovalka Norvežanka Eirin Maria Kvandal

Na sobotni tekmi za svetovni pokal v nemškem Willingenu je zmagala Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je imela na koncu pred drugouvrščeno Slovenko Niko Prevc enajst točk in tri desetinke prednosti. Pred zadnjo uvrščeno Finko je imela medtem kar 146 točk in osem desetink prednosti.

Tretje mesto je ubranila Japonka Nozomi Marujama (137 in 131,5 m, 217,8). Prevc je v skupnem seštevku pokala prednost na prvem mestu pred drugo Maruyamo povečala že na več kot 500 točk.

Zmago si je Norvežanka zagotovila v finalni seriji, ko je s skokom, dolgim 143,5 metra, za osem metrov in pol preskočila skok Nike Prevc. Kljub slabemu doskoku je zaradi prednosti iz prve serije in dolžine skoka v finalni seriji prevzela prvo mesto.

Za Kvandal je to sedma zmaga v karieri, še 25. pa bo stala na odru za zmagovalce.

Preostalim Slovenkam se nastopi niso posrečili. Na 20. mestu je končala Nika Vodan, na 24. Katra Komar, na 25. mestu pa Maja Kovačič.

Ob 16. uri se bo v Willingenu začela še tekma smučarskih skakalcev, kjer je na čelu seštevka Domen Prevc.

Willingen je bil zadnja postaja skakalne karavane pred olimpijskimi igrami. Že v četrtek bodo skakalke preizkusile srednjo napravo v olimpijskem Predazzu, kjer se bodo za prve kolajne pomerile prihodnjo soboto. Zatem jih čaka na srednji skakalnici še mešana ekipna tekma, nato pa še tekma na veliki napravi.