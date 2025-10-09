Nika Prevc: Grozno je, kako lahko v trenutku izgubiš svojo najljubšo stvar

V nadaljevanju preberite:

Nika Prevc bi lahko številnim lovorikam, ki jih je že osvojila na snegu, dodala še naslov poletne kraljice. Slovenska skakalna šampionka namreč pred sklepnim dejanjem velike nagrade FIS v Klingenthalu (25. t. m.) v skupni razvrstitvi drži drugo mesto, pri čemer za vodilno Japonko Nozomi Marujama zaostaja za 50 točk. A še bolj kot proti temu nemškemu prizorišču 20-letni članici kranjskega Triglava misli uhajajo k Lillehammerju, kjer se bo 20. novembra začela olimpijska sezona svetovnega pokala, v kateri bo lovila že svoj tretji zaporedni veliki kristalni globus.

V zanimivem pogovoru za Delo je Prevčeva razkrila svoje misli o nedavni olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih skakalnicah, poškodbah, strahovih, študiju, ciljih za prihajajočo zimo z OI v Italiji ...