Nika Prevc in Lovro Kos nova državna prvaka v smučarskih skokih

Nova članska državna prvaka v smučarskih skokih sta Nika Prevc in Lovro Kos. Medtem ko je 18-letna skakalka kranjskega Triglava poletela do zmage z najdaljšim poskusom finala (129 m in 126,5 m), je šest let starejši član ljubljanske Ilirije, ki je vodil že po uvodni seriji, zmagal s skokoma, dolgima 134 in 127,5 metra.

Za 24-letnim skakalcem iz Rudnika pri Moravčah je drugo mesto osvojil Timi Zajc (SSK Ljubno BTC, 131 m in 128 m), ki je zaostal za 2,5 točke, z bronasto kolajno pa se je ovenčal lanski državni prvak Anže Lanišek (SSK Mengeš, 129,5 m in 125,5 m).

Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Zajčev klubski kolega Žak Mogel (127 m in 119,5 m), ki je za tretjeuvrščenim Laniškom zaostal že za 28,3 točke. Peti je bil Jan Bombek (SSK Velenje, 128 m in 120,5 m), šesti pa Domen Prevc (SK Triglav, 122 m in 120 m). Njegov brat Peter Prevc ni nastopil.

Nika Prevc je bila najboljša v ženski konkurenci. FOTO: Matej Družnik/Delo

Njuna sestra Nika Prevc je bila po uvodni seriji še druga za Emo Klinec (SSK Norica Žiri, 131,5 m in 121 m), ki si je priskakala srebrno odličje. Za zmagovalko sobotne tekme za svetovni pokal v Engelbergu je zaostala za 10,9 točke. Na tretje mestu je pristala Nika Križnar (SSK Norica Žiri, 125,5 m in 120,5 m).

Na četrtem mestu je pristala Ajda Košnjek (NSK Tržič FMG, 115,5 m in 111,5 m), peta je bila Katra Komar (SSK Bohinj, 111,5 m in 114,5 m) in šesta Taja Bodlaj (NSK Tržič FMG, 113,5 m in 112,5 m). Na prvih šestih mestih so se torej zvrstile skakalke, ki bodo zastopale Slovenijo tudi na bližnji novoletni turneji v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu, tik za njimi pa je sedmo mesto zasedla komaj 15-letna Tina Erzar (SSK Ihan, 104 m in 118 m).