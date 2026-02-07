Nika Prevc in Nika Vodan v boj za kolajno

Na 25. zimskih olimpijskih igrah bodo danes podelili tudi prve kolajne v smučarskih skokih. Na srednji napravi v Predazzu se bodo zanje potegovala dekleta. Glavna kandidatka za zlato lovoriko je vsekakor Nika Prevc, ki je na uradnih treningih potrdila vrhunsko pripravljenost.

»Imam zelo visoke cilje, vendar pa je konkurenca izjemno močna,« je pred začetkom tekme (18.45) razmišljala slovenska šampionka in v isti sapi pristavila: »Na svojih prvih olimpijskih igrah si želim predvsem uživati, seveda pa bom poskušala dati vse od sebe.«

Slovenske smučarske skakalke imajo naslednje štartne številke: 21 – Maja Kovačič, 25 – Katra Komar, 41 – Nika Vodan in 50 – Nika Prevc.

Visoko oziroma daleč meri tudi Nika Vodan. FOTO: Matej Družnik/Delo

Nika Vodan brani bronasto kolajno

Na prejšnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu si je zlato kolajno na srednji skakalnici v Zhangjiakouu pred štirimi leti priborila Urša Bogataj (zdaj Križnar), ki se je pozneje športno upokojila. Na zmagovalnem odru sta ji pred štirimi leti delali srebrna Nemka Katharina Althaus (zdaj Schmid) in bronasta Nika Križnar (zdaj Vodan), ki je s svojimi skoki na treningu prav tako napovedala napad na visoko uvrstitev. Ne skriva, da bi rada vsaj eno kolajno osvojila tudi s priimkom Vodan.

Ob obeh Nikah bosta pod slovensko zastavo na tekmi skakali še Katra Komar in Maja Kovačič.