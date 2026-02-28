Nika Prevc je nazaj na vrhu, ubranila je prednost pred Liso Eder

Nika Prevc je tekmo svetovnega pokala za smučarske skakalke v Hinzenbachu končala na izjemnem prvem mestu. Slovenka je imela prednost že po prvi seriji, v drugo pa je odbila silovit napad Avstrijke Lise Eder, ki je naposled zaostala za dve točki. Tretja je bila Anna Odine Stroem, Prevčeva pa je konkretno povečala tudi prednost v skupnem seštevku.

Nika Vodan je predvsem v drugi seriji skočila odlično, s 86 metri se je povzpela na odlično deveto mesto. Drugouvrščena v svetovnem pokalu, Japonka Nozomi Marujama, je bila šele trinajsta in je tako v boju za veliki kristalni globus takorekoč povsem izgubila stik z našo šampionko.

»Zelo sem zadovoljen z nastopoma obeh Nik. Prevc z dvema odličnima skokoma in telemarkoma do zmage. Vodan je na žalost pri obeh doskokih napravila preveč napak, da bi se lahko kosala z najboljšimi, vseeno pa zelo dober rezultat. Sem si pa želel, da bi vsaj štiri Slovenke nastopile v drugi seriji, a jutri je nov dan,« je po tekmi za SZS dejal glavni trener Jurij Tepeš.

Skupni seštevek (25/33): 1. N. Prevc (Slo) 2036, 2. N. Marujama (Jap) 1470, 3. L. Eder (Avs) 1213, 4. A. Stroem (Nor) 1113, S. Freitag (Nem) 1021, 10. N. Vodan (Slo) 667.

Po prvi seriji je imela Slovenka tri točke naskoka pred Avstrijsko Liso Eder, dvakratna olimpijska prvakinja Anna Odine Stroem pa je zaostajala že 9,6 točke. Nika Vodan je bila deseta, za stopničkami pa je zaostajala za 8,1 točke. Brez finala so ostale Katra Komar na 32., povratnica po poškodbi Taja Bodlaj na 33. in Jerica Jesenko na 38. mestu, Nina Kontrec je izpadla v kvalifikacijah.