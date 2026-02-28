  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Nika Prevc je nazaj na vrhu, ubranila je prednost pred Liso Eder

Na tekmi smučarskih skakalk v avstrijskem Hinzenbachu je Nika Prevc po prvi seriji vodila, v drugo pa je kljub dobremu skoku Lise Eder ubranila prednost.
Niki Prevc fizično in psihično zahtevne olimpijske igre niso prišle do živega. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
Galerija
Niki Prevc fizično in psihično zahtevne olimpijske igre niso prišle do živega. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
M. Ru.
28. 2. 2026 | 16:50
28. 2. 2026 | 18:14
2:26
A+A-

Nika Prevc je tekmo svetovnega pokala za smučarske skakalke v Hinzenbachu končala na izjemnem prvem mestu. Slovenka je imela prednost že po prvi seriji, v drugo pa je odbila silovit napad Avstrijke Lise Eder, ki je naposled zaostala za dve točki. Tretja je bila Anna Odine Stroem, Prevčeva pa je konkretno povečala tudi prednost v skupnem seštevku. 

image_alt
Domen Prevc do nove zmage: Vrgel sem rokavico Embacherju

Nika Vodan je predvsem v drugi seriji skočila odlično, s 86 metri se je povzpela na odlično deveto mesto. Drugouvrščena v svetovnem pokalu, Japonka Nozomi Marujama, je bila šele trinajsta in je tako v boju za veliki kristalni globus takorekoč povsem izgubila stik z našo šampionko. 

»Zelo sem zadovoljen z nastopoma obeh Nik. Prevc z dvema odličnima skokoma in telemarkoma do zmage. Vodan je na žalost pri obeh doskokih napravila preveč napak, da bi se lahko kosala z najboljšimi, vseeno pa zelo dober rezultat. Sem si pa želel, da bi vsaj štiri Slovenke nastopile v drugi seriji, a jutri je nov dan,« je po tekmi za SZS dejal glavni trener Jurij Tepeš.

Skupni seštevek (25/33): 1. N. Prevc (Slo) 2036, 2. N. Marujama (Jap) 1470, 3. L. Eder (Avs) 1213, 4. A. Stroem (Nor) 1113, S. Freitag (Nem) 1021, 10. N. Vodan (Slo) 667.

Po prvi seriji je imela Slovenka tri točke naskoka pred Avstrijsko Liso Eder, dvakratna olimpijska prvakinja Anna Odine Stroem pa je zaostajala že 9,6 točke. Nika Vodan je bila deseta, za stopničkami pa je zaostajala za 8,1 točke. Brez finala so ostale Katra Komar na 32., povratnica po poškodbi Taja Bodlaj na 33. in Jerica Jesenko na 38. mestu, Nina Kontrec je izpadla v kvalifikacijah. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Odlična forma

Šešku trije zadetki v 84 minutah prinesli nagrado igralec meseca

Po težavnem začetku in po menjavi trenerja se zdi, da je Šeško naposled le našel svoje mesto v otoškem nogometu.
28. 2. 2026 | 14:37
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Andora

Nemka Emma Aicher zmagala v Soldeuu, Ilka Štuhec 16.

Stopničke so si razdelile Nemka, Novozelandka in Švicarka. Olimpijska prvakinja iz Italije se ni uvrstila niti med najboljših 10.
28. 2. 2026 | 12:36
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjani so lahko veseli, a gole prejemajo kot najbolj naivna moštva

Po preboju v osmino finala konferenčne lige vodilni v 1. SNL v 24. kolu v Stožicah. Prvi na delu že danes zeleno-beli in vijolični.
Gorazd Nejedly 28. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Telekomunikacijski izpad

Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
27. 2. 2026 | 16:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

     V živo: Izrael z novimi napadi na Iran, več kot 200 smrtnih žrtev

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z današnjim napadom Izraela in ZDA na Iran.
28. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Stolp Severnica

Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Nika Prevcsmučarski skokiHinzenbach

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Premier liga

Ogromno zadetkov na Otoku, Bijol s klopi gleda Cityjev lov za Arsenalom

V angleški premier ligi so za nami zanimivi obračuni, na katerih so deževali zadetki. Liverpool brez težav, zdrs Newcastla.
Matic Rupnik 28. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Dobave energentov

Zapora Hormuškega preliva bo zelo dvignila cene plina v Evropi

Cene plina bi se lahko v Evropi dvignile za kar 70 odstotkov, v srednji in vzhodni Evropi pa bi plina lahko celo primanjkovalo.
Borut Tavčar 28. 2. 2026 | 18:03
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

V iskanju divjih konj: vse lepote planinarjenja po Srbiji

Planinarjenje je strast, hobi, ljubezen – za čedalje več ljudi, ki se prepuščajo lepotam srbskih gora, pa naj tam iščejo divje konje, vznemirljive dogodivščine ali si želijo zgolj kratek pobeg iz vsakdanjega hitenja.
28. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Olimpija v Ajdovščini rutinirano do treh točk

Nadaljuje se državno prvenstvo v nogometu. Olimpija je na prvi tekmi premagala Ajdovce in lovi kvalifikacije za konferenčno ligo.
28. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Omloop Nieuwsblad

Visoki načrti Mateja Mohoriča so se hitro izjalovili, van der Poel dominantno

Končno so se začele razburljive belgijske klasike. Zmage se pričakovano veseli Mathieu van der Poel, Matej Mohorič razočaral.
Matic Rupnik 28. 2. 2026 | 17:14
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

V iskanju divjih konj: vse lepote planinarjenja po Srbiji

Planinarjenje je strast, hobi, ljubezen – za čedalje več ljudi, ki se prepuščajo lepotam srbskih gora, pa naj tam iščejo divje konje, vznemirljive dogodivščine ali si želijo zgolj kratek pobeg iz vsakdanjega hitenja.
28. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Olimpija v Ajdovščini rutinirano do treh točk

Nadaljuje se državno prvenstvo v nogometu. Olimpija je na prvi tekmi premagala Ajdovce in lovi kvalifikacije za konferenčno ligo.
28. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Omloop Nieuwsblad

Visoki načrti Mateja Mohoriča so se hitro izjalovili, van der Poel dominantno

Končno so se začele razburljive belgijske klasike. Zmage se pričakovano veseli Mathieu van der Poel, Matej Mohorič razočaral.
Matic Rupnik 28. 2. 2026 | 17:14
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Ženske

Trendi, ki jih ne smete zamuditi

Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
1. 9. 2020 | 12:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo