Posebno priznanje za Niko Prevc, dobila je svoj kip (FOTO)

Smučarska skakalka Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek dobila svoj kip, postavili so ga ob kipu njenega brata Domna. Oba sta v Planici postavila svetovni rekord, in sicer je Nika marca letos z 242,5 metra dolgim skokom postavila ženski rekord. V nordijskem centru so danes odprli tudi razstavo o ženskih smučarskih skokih.

Slovenska junakinja olimpijske sezone 2025/26 Nika Prevc se je prav danes vrnila v Planico, kjer je marca postavila nov mejnik v ženskih skokih. Tam sta skupaj z direktorjem Zavoda Planica Francijem Petkom odkrila lesen kip, posvečen njenemu dosežku.

»Obeležili smo veličino dogodka, ki se je zgodil marca letos. Takrat se je osmislila vsa srčnost, vizija, predanost in znanje slovenskih skakalnih delavcev in skakalcev. Po bratu Domnu je rekord postavila tudi Nika Prevc. Potrdila si, da trud ni bil zaman, ko smo čakali, kdaj bodo tudi ženske lahko letele v Planici. Za slovenske skakalce je Planica svetišče, upravičeno pa je nanjo ponosen ves slovenski narod,« je ob odkritju lesenega kipa med drugim povedal Petek.

Ob tem je izpostavil, da Planica ni le nosilka obeh rekordov, ampak je pisala zgodovino skokov in poletov tudi s prvima človeškima skokoma preko 100 in 200 metrov. »Tistim, ki nam je bilo dano leteti, razumemo, koliko znanja in vztrajnosti je potrebnega, da človek telo in duha izostri do te mere, da poseže po božanskih občutkih, ki jih da polet s smučmi. Ni veliko področij, kjer smo Slovenci vodilni v svetu, pri smučarskih poletih smo. Današnja generacija dokazuje, da smo se sposobni kosati z največjimi,« je še dejal Petek.

Tudi Domen ima podoben kip

Leseno podobo je izdelal Tadej Brglez, kipar, ki z motorno žago lesenim hlodom podari vsebino in je lani ustvaril tudi Domnov kip. Postavili so jo na mesto, ki obiskovalce Planice spominja, kako daleč sta poletela najboljša slovenska smučarska skakalca.

Razvoju ženskih smučarskih skokov je posvečena razstava, ki so jo danes odprli v osrednjem objektu Nordijskega centra Planica. Obiskovalce popelje skozi pomembne mejnike razvoja ženskih smučarskih skokov, od prvih mednarodnih tekmovanj do svetovnih prvenstev, olimpijskih iger, kristalnih globusov, smučarskih poletov in svetovnih rekordov.