Nika Prevc mladinska svetovna podprvakinja

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc, ki se je prejšnji teden na Olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM) v Planici veselila treh zlatih lovorik, se je ovenčala z novo kolajno. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Whistlerju je s skokoma, dolgima 98,5 in 95 metrov, osvojila drugo mesto.

Prevčevo, ki je v Kanado odpotovala kot branilka naslova mladinske svetovne prvakinje, je na prestolu nasledila domača skakalka Alexandria Loutitt (100,5 m in 101,5 m). Kanadska skakalka, ki je pred kratkim v Zau prvič okusila slast zmage v svetovnem pokalu, je bila v obeh serijah najboljša. Na koncu je imela 19-letna Loutittova 14,9 točke naskoka pred dve leti mlajšo tekmovalko iz Dolenje vasi v Selški dolini. Bronastega odličja se je razveselila Avstrijka Julia Mühlbacher (92,5 m in 90 m).

Svojo veliko nadarjenost je potrdila tudi komaj 15-letna Ajda Košnjek (88,5 m in 90 m), ki se je izkazala s šestim mestom, potem ko je v finalu preskočila dve tekmici. Nika Vetrih (78,5 m in 93 m) je zasedla 15. mesto, Taja Bodlaj (79 m in 85,5 m), lanska mladinska svetovna podprvakinja iz Zakopanov, pa se je morala tokrat sprijazniti z 19. mestom.