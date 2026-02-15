Nika Prevc: Mučili sta me želja po uspehu in strah pred neuspehom

Slovenska junakinja Nika Prevc je na veliki skakalnici v Predazzu osvojila še svojo tretjo kolajno teh olimpijskih iger. Po srebru na manjši skakalnici in zlatu na tekmi mešanih ekip je 20-letnica za popoln komplet osvojila še bron. Še drugi olimpijski naslov je pripadel Norvežanki Anni Odine Strøm, ki je zmagala že na srednji skakalnici.

Najbolj dominantna skakalka zadnjih sezon, svetovna rekorderka in svetovna prvakinja na veliki skakalnici Nika Prevc ni skrivala, da si želi zlato kolajno. Vendar pa njeni skoki niso bili povsem sproščeni, kot je povedala tudi sama.

»Mislim, da se še ne zavedam trenutno, kaj sem dosegla. Ampak če pomislim, vem, da imam medalje vseh barv. S seboj pa bom odnesla tudi celo paleto izkušenj in novih čustev,« je povedala Prevc.

»Nekako cele igre me mučita hkrati neka želja po uspehu in obenem strah po neuspehu,« je bila odkrita slovenska šampionka.

»Po malce ponesrečeni prvi seriji pa se mi je danes z ramen nekako odvalila skala, saj nisem imela več česa izgubiti. Finalni skok je bil boljši in moram biti zadovoljna,« je dodala slovenska junakinja, ki je ob prvencu na olimpijskih igrah osvojila kar tri kolajne.

Nika Prevc je bila iskrena, želela je zlato kolajno. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Norveška je slavila dvojno zmago, za Strøm se je uvrstila Eirin Kvandal.

V finalu sta tudi preostali dve slovenski finalistki dobro nastopili. Nika Vodan je naredila zelo dober skok in z nasmehom olimpijsko tekmo končala znotraj prve deseterice na devetem mestu, Maja Kovačič pa je bila 19.

»Žal mi je za prvi skok, ker ni bil pravi. Tudi takšne tekme pridejo, kdaj moraš imeti tudi srečo. Drugi skok pa je bil spet dober, za dušo, da sem lahko uživala v izteku,« je bila dobre volje Vodan, ki je po dveh kolajnah v Pekingu 2022 na igrah v Predazzu dodala še eno zlato na tekmi mešanih ekip.

»Domov se odpravljam z nasmehom, srečna sem tudi za Niko (Prevc, op. STA), ki je na teh igrah osvojila celoten komplet olimpijskih medalj,« je dodala 25-letna kapetanka slovenske vrste.

Četrta slovenska skakalka na teh igrah Katra Komar je olimpijsko tekmo končala že po prvem skoku na 39. mestu.

Skakalni spored teh iger se bo končal v ponedeljek, ko je na sporedu superekipna tekma parov.

Slovenske barve bosta zastopala dvakratni olimpijski prvak na teh igrah Domen Prevc in Anže Lanišek, ki je prav tako osvojil eno zlato odličje kot član mešane ekipe, ki je ubranila naslov.