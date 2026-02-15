  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Nika Prevc: Mučili sta me želja po uspehu in strah pred neuspehom

Drugo zlato kolajno na posamični tekmi deklet v smučarskih skokih je osvojila Norvežanka Anna Odine Strøm. Nika Vodan deveta, Maja Kovačič 19., Katra Komar 39.
Norvžasnki Anna Odine Strøm (desno) in Silje Opseth sta bili najboljši na ženski tekmi na veliki skakalnici. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Galerija
Norvžasnki Anna Odine Strøm (desno) in Silje Opseth sta bili najboljši na ženski tekmi na veliki skakalnici. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Š. R., STA
15. 2. 2026 | 21:12
15. 2. 2026 | 21:29
3:12
A+A-

Slovenska junakinja Nika Prevc je na veliki skakalnici v Predazzu osvojila še svojo tretjo kolajno teh olimpijskih iger. Po srebru na manjši skakalnici in zlatu na tekmi mešanih ekip je 20-letnica za popoln komplet osvojila še bron. Še drugi olimpijski naslov je pripadel Norvežanki Anni Odine Strøm, ki je zmagala že na srednji skakalnici.

image_alt
Nika Prevc je osvojila bronasto kolajno

Najbolj dominantna skakalka zadnjih sezon, svetovna rekorderka in svetovna prvakinja na veliki skakalnici Nika Prevc ni skrivala, da si želi zlato kolajno. Vendar pa njeni skoki niso bili povsem sproščeni, kot je povedala tudi sama.

»Mislim, da se še ne zavedam trenutno, kaj sem dosegla. Ampak če pomislim, vem, da imam medalje vseh barv. S seboj pa bom odnesla tudi celo paleto izkušenj in novih čustev,« je povedala Prevc.

»Nekako cele igre me mučita hkrati neka želja po uspehu in obenem strah po neuspehu,« je bila odkrita slovenska šampionka.

»Po malce ponesrečeni prvi seriji pa se mi je danes z ramen nekako odvalila skala, saj nisem imela več česa izgubiti. Finalni skok je bil boljši in moram biti zadovoljna,« je dodala slovenska junakinja, ki je ob prvencu na olimpijskih igrah osvojila kar tri kolajne.

Nika Prevc je bila iskrena, želela je zlato kolajno. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Nika Prevc je bila iskrena, želela je zlato kolajno. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Norveška je slavila dvojno zmago, za Strøm se je uvrstila Eirin Kvandal.

V finalu sta tudi preostali dve slovenski finalistki dobro nastopili. Nika Vodan je naredila zelo dober skok in z nasmehom olimpijsko tekmo končala znotraj prve deseterice na devetem mestu, Maja Kovačič pa je bila 19.

»Žal mi je za prvi skok, ker ni bil pravi. Tudi takšne tekme pridejo, kdaj moraš imeti tudi srečo. Drugi skok pa je bil spet dober, za dušo, da sem lahko uživala v izteku,« je bila dobre volje Vodan, ki je po dveh kolajnah v Pekingu 2022 na igrah v Predazzu dodala še eno zlato na tekmi mešanih ekip.

»Domov se odpravljam z nasmehom, srečna sem tudi za Niko (Prevc, op. STA), ki je na teh igrah osvojila celoten komplet olimpijskih medalj,« je dodala 25-letna kapetanka slovenske vrste.

Četrta slovenska skakalka na teh igrah Katra Komar je olimpijsko tekmo končala že po prvem skoku na 39. mestu.

Skakalni spored teh iger se bo končal v ponedeljek, ko je na sporedu superekipna tekma parov.

Slovenske barve bosta zastopala dvakratni olimpijski prvak na teh igrah Domen Prevc in Anže Lanišek, ki je prav tako osvojil eno zlato odličje kot član mešane ekipe, ki je ubranila naslov.

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

     V živo: Nika Prevc je osvojila bronasto kolajno

Slovenska šampionka je na veliki napravi v Predazzu zaostala le za Norvežankama. Po prvi seriji je bila peta. Nika Vodan deveta, Maja Kovačič 19.
Miha Šimnovec 15. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Domen in njegove pi.kice

Bognedaj, da bi v tiskanih ali spletnih medijih neokrnjene brali kletvice, ki jih, takole med brati, vsak dan zlahka stresamo iz rokava.
Grega Kališnik 15. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Fotoutrinki

Domen Prevc junak slovenske veselice v Predazzu (FOTO, VIDEO)

V poznem sobotnem večeru, ki se je že prevesil v nedeljsko jutro, je za kratek čas slovenske navijače nagovoril tudi junak posamične tekme Domen Prevc.
Nejc Grilc, Matej Družnik 15. 2. 2026 | 07:20
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Domnom Prevcem

Govorili so mu, da nikoli ne bo tako dober kot brat Peter

Domen Prevc o osvojitvi naslova olimpijskega prvaka na veliki skakalnici v Predazzu, finalnem nastopu, vrtiljaku čustev na slovesni podelitvi kolajn ...
Miha Šimnovec 15. 2. 2026 | 03:51
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Če bi bili Prevci Američani, bi o njih v Hollywoodu že spisali scenarij za film

Domen in Nika Prevc, ki sta se na seznamu dobitnikov olimpijskih kolajn pridružila starejšima bratoma Petru in Cenetu, še nista rekla zadnje na teh OI.
Miha Šimnovec 14. 2. 2026 | 04:59
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

smučarski skokiNika Prevcolimpijske igreNika VodanAnni Odine StrømMilano Cortina 2026

Šport  |  Zimski športi
Dvojna norveška zmaga

Nika Prevc: Mučili sta me želja po uspehu in strah pred neuspehom

Drugo zlato kolajno na posamični tekmi deklet v smučarskih skokih je osvojila Norvežanka Anna Odine Strøm. Nika Vodan deveta, Maja Kovačič 19., Katra Komar 39.
15. 2. 2026 | 21:12
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Domači trg

Močni temelji, zadržano vrednotenje

Če NLB Skupina nadaljuje organsko rast in disciplinirano dividendno politiko, bo knjigovodska vrednost rasla naprej.
15. 2. 2026 | 20:24
Preberite več
Premium
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več

