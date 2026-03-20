Zimski športi

Prevčeva na letalnici v Vikersundu začela najbolje, Vodanova prvič prek 200 m

Slovenski skakalni šampionki je že v uvodni seriji za uradni trening na norveški »pošasti« uspel najboljši polet.
Nika Prevc je odlično začela konec tedna v Vikersundu. FOTO: Matej Družnik/Delo
Nika Prevc je odlično začela konec tedna v Vikersundu. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
20. 3. 2026 | 09:33
20. 3. 2026 | 10:08
A+A-

Na letalnici v Vikersundu so izpeljali obe seriji za uradni trening pred današnjimi kvalifikacijami, ki se bodo začele ob 10.30. Najboljši nastop je za uvod uspel slovenski šampionki Niki Prevc, ki je z nižjega zaletišča odjadrala 197 metrov daleč.

Peter Prevc pozval navijače, v Vikersundu posebno dovoljenje za Slovenko
 

V prvi seriji je bila sicer najdaljša Švedinja Frida Westman (212,5 m), ki je imela tretji dosežek za nekdanjo nordijsko kombinatorko, Norvežanko Gydo Westvold Hansen (210,5 m).

Niko Vodan je odneslo 189 metrov daleč (to je bila peta ocena te serije), Katra Komar pa je doskočila pri 141,5 metra (24.). 

Nika Vodan je prvič preletela 200 metrov. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Nika Vodan je prvič preletela 200 metrov. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

V drugo najboljša Norvežanka

V drugi seriji je Prevčeva svojemu prvemu poletu dodala poltretji meter (199,5 m) in si prislužila drugo oceno. Z najboljšo se je to pot z višjega zaletišča izkazala dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Strøm (215,5 m). Tretja je bila njena rojakinja Gyda Westvold Hansen (214 m).

Zablestela je tudi Nika Vodan, ki je z 211 metri prvič preletela »magično« mejo 200 metrov in poskrbela za šesti dosežek v tej seriji. Katro Komar je v drugo odneslo do 134 metrov (27.).

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Peter Prevc pozval navijače, v Vikersundu posebno dovoljenje za Slovenko

Novi predsednik prireditvenega odbora Planica: To bo poseben konec tedna, ki ga ne gre zamuditi. Med gosti tudi nekdanji dirkač formule 1.
Miha Šimnovec 18. 3. 2026 | 14:36
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Avstrijski trener ni skrival jeze, brez dlake na jeziku do pristojnih pri FIS

Ni veliko manjkalo, da tudi slovenska skakalna asa Anže Lanišek in Domen Prevc minulo nedeljo ne bi nastopila na tekmi za svetovni pokal na Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 17. 3. 2026 | 19:23
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Raimund pojasnil, zakaj ni skočil, in razkril, na koga je takrat pomislil

Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj pri FIS, je predstavil svoj pogled na odločitev nemškega zvezdnika, ki se je odpovedal nastopu na Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 16. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika Prevc z začudenjem pospremila svoja nastopa, zmaga japonske veteranke

Na drugi tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal na Holmenkollnu je točke osvojilo kar pet Slovenk.
Miha Šimnovec 15. 3. 2026 | 15:07
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika Prevc v drugi seriji pokazala zobe in skočila do nove zmage

Slovenska šampionka je bila najboljša tudi na tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal na slovitem Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 14. 3. 2026 | 15:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Pred Niko se je priklonila tudi velika tekmica, Domen presenetil z odgovorom

Nekdanji vrhunski nemški skakalec o Prevcu: Človeku skoraj zmanjka besed ob vseh njegovih rekordih. Danes in jutri tekme na slovitem Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 14. 3. 2026 | 07:26
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Izključeni Medved: Bil sem nekoliko preveč opit, zdaj pa sem tudi žalosten

Slovenski trener, ki so ga zaradi težav z alkoholom predčasno poslali domov z OI, je imel načrte, kako bi finsko reprezentanco dvignil na še višjo raven.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 08:12
Preberite več
Razno
Spremljamo dogajanje

Trump ne namerava poslati kopenskih sil v Iran

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
19. 3. 2026 | 06:28
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami.
18. 3. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Black Cube

Golob, Macron in Renew za evropsko preiskavo izraelskega vpletanja v volitve

Evropski demokratični ščit je pobuda EU, katere cilj je zaščititi države članice pred tujim vmešavanjem in hibridnimi grožnjami.
19. 3. 2026 | 10:28
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Prisluškovalna afera

Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

V pričakovanju naslednjega preboja

Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiKatra KomarNika PrevcNika VodanVikersund

Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Lekarniška zbornica: Ugovor vesti je pravica vseh zdravstvenih delavcev

Farmacevti so trenutno edini zdravstveni delavci, ki jim je pravica do ugovora vesti izrecno odvzeta. Lekarnarji bodo spoštovali odločitev ustavnega sodišča.
20. 3. 2026 | 10:08
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Predsednik uprave Telekoma

Popolne kibernetske varnosti ni: izklop iz omrežja je edina popolna zaščita

Predsednik Telekomove uprave Boštjan Košak o zagotavljanju digitalne suverenosti, kibernetskih grožnjah, poslovanju, ukinjanju bakrenega omrežja ...
Nejc Gole 20. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
2. 3. 2026 | 16:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zvin gležnja: zakaj se poškodba pogosto ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Majorka – od aprila vsak dan z letalom

Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
Preberite več

