Prevčeva na letalnici v Vikersundu začela najbolje, Vodanova prvič prek 200 m

Na letalnici v Vikersundu so izpeljali obe seriji za uradni trening pred današnjimi kvalifikacijami, ki se bodo začele ob 10.30. Najboljši nastop je za uvod uspel slovenski šampionki Niki Prevc, ki je z nižjega zaletišča odjadrala 197 metrov daleč.

V prvi seriji je bila sicer najdaljša Švedinja Frida Westman (212,5 m), ki je imela tretji dosežek za nekdanjo nordijsko kombinatorko, Norvežanko Gydo Westvold Hansen (210,5 m).

Niko Vodan je odneslo 189 metrov daleč (to je bila peta ocena te serije), Katra Komar pa je doskočila pri 141,5 metra (24.).

Nika Vodan je prvič preletela 200 metrov. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

V drugo najboljša Norvežanka

V drugi seriji je Prevčeva svojemu prvemu poletu dodala poltretji meter (199,5 m) in si prislužila drugo oceno. Z najboljšo se je to pot z višjega zaletišča izkazala dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Strøm (215,5 m). Tretja je bila njena rojakinja Gyda Westvold Hansen (214 m).

Zablestela je tudi Nika Vodan, ki je z 211 metri prvič preletela »magično« mejo 200 metrov in poskrbela za šesti dosežek v tej seriji. Katro Komar je v drugo odneslo do 134 metrov (27.).