Sijajna Nika Prevc ubranila zmago v Garmisch-Partenkirchnu

Najboljše smučarske skakalke so opravile s prvo tekmo za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu, s katero se je začela tako imenovana turneja dveh večerov. Branilka lovorike Nika Prevc je takoj navdušila in zanesljivo slavila zmago. S skokoma, dolgima 136,5 m in 134,5 metra, je bila najboljša v obeh serijah.

Na koncu je imela kar 23,1 točke naskoka pred drugouvrščeno Nemko Selino Freitag (127 m in 135,5 m), medtem ko je tretjeuvrščeno nosilko rumene majice, Japonko Nozomi Marujama (127 m in 133,5 m), od slovenske šampionke ločilo 27 točk. Na nehvaležnem četrtem mestu je pristala Avstrijka Lisa Eder (127,5 m in 129,5 m), peta pa je bila japonska zvezdnica Sara Takanaši (128 m in 126,5 m).

»Bilo je precej bolje kot včeraj v kvalifikacijah. Tokrat sta mi uspela dva lepa skoka. Zelo sem sproščena, takšna bom šla tudi na naslednjo tekmo,« je v prvi izjavi za prireditelje v angleščini povedala Prevčeva, ki je dosegla peto zmago v tej sezoni in skupno 27. v svetovnem pokalu. Z njo se je vodilni Marujami v skupni razvrstitvi močno približala.

V finalu najboljše dvajseterice je od naših nastopila tudi Nika Vodan (123 in 122 m), ki je pristala na 13. mestu. Maja Kovačič (109,5 m) in Katra Komar (110 m) sta preizkušnjo končali na 28. oziroma 29. mestu.

Nika Prevc je v šampionskem slogu ubranila zmago v Garmisch-Partenkirchnu. FOTO: Philipp Guelland/AFP

Že po prvem »polčasu« se je odlepila od tekmic

Niki Prevc je odlično kazalo že po uvodni seriji, v kateri je poletela kar 136,5 metra daleč in prepričljivo prevzela vodstvo. Pred drugouvrščeno Nemko Selino Freitag (127 m) je imela kar 14,8 točke naskoka.

Na tretjem mestu je bila Avstrijka Lisa Eder (127,5 m), četrta Japonka Nozomi Marujama (127 m), peta pa njena rojakinja Sara Takanaši (128 m). V finale najboljše dvajseterice se je zanesljivo prebila tudi Nika Vodan, ki jo je odneslo 123 metrov daleč. Po prvem »polčasu« je držala 14. mesto.

Takšen razgled na Garmisch-Partenkirchen se je ponudil Niki Vodan. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Preostali naši reprezentantki sta v uvodni seriji na izločanje izgubili dvoboja s svojima tekmicama: Maja Kovačič (109,5 m) je morala priznati premoč Norvežanki Anni Odine Strøm (123 m) in se je od tekme poslovila kot 28., mesto pred Katro Komar (110 m), od katere je bila boljša japonska tekmica Juka Seto (119 m).

Skakalke se bodo zdaj preselile v Oberstdorf, kjer bo jutri (16.15) še druga tekma turneje dveh večerov.