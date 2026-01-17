Nika Prevc najboljša na maratonski tekmi na Kitajskem

Ženska tekma je bila že od jutra pod vprašajem. V Zhangjiakouu so organizatorji sprva odpovedali kvalifikacije, tekma z le eno serijo pa se je začela uro in pol pozneje. Zaradi vetrovnih težav je ta potekala po polžje, a to ni pomenilo, da ni bila zanimiva. Zmagovalka je pričakovano Nika Prevc, ki je drugouvrščeno Anno Odine Stroem premagala s prednostjo dobrih šestnajstih točk.

Dobro sta nastopili tudi edini preostali Slovenki Maja Kovačič in Katra Komar, ki sta končali na 20. in 21. mestu. Oder za zmagovalke je dopolnila Japonka Nozozmi Marujama, slabih osem točk je za njo zaostala rojakinja Sara Takanaši.

»Raje imam veliko skakalnico v Saporu, a vesela sem, da se karavana seli naprej,« je povedala Prevčeva, ki je zagotovo spremljala tudi zmago brata Domna.

Nika Prevc je tako osvojila že enajsto letošnjo in šesto zaporedno zmago, s čimer potrjuje, da je trenutno daleč najboljša v svetovnem pokalu. Upamo, da bo šampionsko formo zadržala do olimpijskih iger v Predazzu, kjer bo brez dvoma prva kandidatka za zmago. Tekmovalke se sedaj selijo v Japonsko, kjer bo v Zau že v torek na sporedu nova tekma svetovnega pokala.