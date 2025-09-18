Nika Prevc najboljša Slovenka na olimpijski generalki v Predazzu

Na srednji skakalnici v Predazzu so pod streho spravili prvo tekmo generalke za zimske olimpijske igre 2026, ki se je razpletla po okusu Abigail Strate. Izkušena Kanadčanka, ki je bila po uvodni seriji še druga, je zmagala s skokoma, dolgima 103,5 in 102,5 metra.

Na drugo stopnico zmagovalnega odra se je zavihtela slovenska svetovna rekorderka Nika Prevc, ki je zaostala za 5,8 točke. Po prvem »polčasu« je z največjo daljavo tekme in rekordom naprave (104 m) še vodila, v finalu pa je doskočila pri 98 metrih. Tretje mesto je osvojila Japonka Juka Seto (98,5 m in 103 m), ki jo je od zmagovalke ločilo že 13,9 točke.

Zmago je slavila Kanadčanka Abigail Strate. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Tik pod zmagovalnim odrom je obstala Abigailina četrtouvrščena rojakinja Alexandria Loutitt (103 m in 104 m), na petem in šestem mestu pa sta pristali Japonki Nozomi Marujama (94,5 m in 99,5 m) in Juzuki Sato (100,5 m in 100 m).

Nikin uspeh je dopolnila njena reprezentančna kolegica in soimenjakinja Nika Vodan (100 m in 97 m), ki je tekmo končala na osmem mestu. Po uvodni seriji je bila še sedma. Od točk pa so bile kar precej oddaljene preostale štiri slovenske smučarske skakalke: 37. Tinkara Komar (91 m), 46. Katra Komar (86 m), 48. Maja Kovačič (87,5 m) in 49. Ema Klinec (90 m).

Na štartu je bilo kar 63 tekmovalk iz 18 držav.

Skupni vrstni red za veliko nagrado FIS (7/9): 1. Marujama (Jap) 465, 2. N. Prevc (Slo) 425, 3. Strate (Kan) 380, 4. Takanaši (Jap) 326, 5. Sato (Jap) 320, 12. T. Komar 109, 16. Vodan 84, 19. Kovačič 77, 35. K. Komar 38, 50. Jesenko 10, 53. Logar (vse Slo) 6.

Ob 20.45 se bo začela še preizkušnja smučarskih skakalcev.