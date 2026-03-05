Nika Prevc napovedala boj za novo zmago

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc, ki je na pragu tretjega zaporednega velikega kristalnega globusa, je odlično nastopila v kvalifikacijah za današnjo tekmo svetovnega pokala v Lahtiju (z začetkom ob 15.15). S skokom, dolgim 118 metrov, je za 0,6 točke zaostala le za dvakratno olimpijsko prvakinjo, Norvežanko Anno Odine Strøm (120 m).

Dobro sta nastopili tudi Ema Klinec (115,5 m) in Nika Vodan (108,5 m), ki sta pristali na 11. oziroma 14. mestu. Katra Komar (95 m) je izvlekla 21. mesto, skozi kvalifikacijsko sito pa sta se prebili tudi Taja Bodlaj (88 m) in Jerica Jesenko (85,5 m), ki sta zasedli 32. oziroma 37. mesto.