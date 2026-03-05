  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Nika Prevc napovedala boj za novo zmago

Na današnjo tekmo za svetovni pokal v Lahtiju se je uvrstilo vseh šest slovenskih smučarskih skakalk.
Nika Prevc je v kvalifikacijah Lahtija osvojila drugo mesto. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
Galerija
Nika Prevc je v kvalifikacijah Lahtija osvojila drugo mesto. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
Miha Šimnovec
5. 3. 2026 | 14:47
5. 3. 2026 | 14:48
A+A-

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc, ki je na pragu tretjega zaporednega velikega kristalnega globusa, je odlično nastopila v kvalifikacijah za današnjo tekmo svetovnega pokala v Lahtiju (z začetkom ob 15.15). S skokom, dolgim 118 metrov, je za 0,6 točke zaostala le za dvakratno olimpijsko prvakinjo, Norvežanko Anno Odine Strøm (120 m).

Dobro sta nastopili tudi Ema Klinec (115,5 m) in Nika Vodan (108,5 m), ki sta pristali na 11. oziroma 14. mestu. Katra Komar (95 m) je izvlekla 21. mesto, skozi kvalifikacijsko sito pa sta se prebili tudi Taja Bodlaj (88 m) in Jerica Jesenko (85,5 m), ki sta zasedli  32. oziroma 37. mesto.

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Domen in Nika na pragu zgodovinskega podviga, veliki načrti župana Lahtija

Prevčeva bi si lahko že na Finskem zagotovila velika kristalna globusa v smučarskih skokih. Oba lovita tudi težko verjetne rekorde.
Miha Šimnovec 5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Mladinsko SP

Tia in Teja mladinski svetovni prvakinji

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju sta zablesteli nordijski kombinatorki Tia Malovrh in Teja Pavec. Skakalka Maja Kovačič tik pod odrom.
Miha Šimnovec 4. 3. 2026 | 17:27
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nekoč je stiskal pesti za Vettla, zdaj občuduje Prevca

Stephan Embacher bo lovil že tretjo lovoriko na mladinskem SP. Najhujši tekmec Poljak Kacper Tomasiak. Visoko merijo tudi v slovenskem skakalnem taboru.
Miha Šimnovec 4. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

V ekipo se vrača Ema Klinec

Glavna trenerja slovenskih reprezentanc v smučarskih skokih Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta razkrila imena tekmovalcev in tekmovalk za preizkušnje v Lahtiju.
Miha Šimnovec 3. 3. 2026 | 13:43
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Prevc: Preveč adrenalina, da bi čutil bolečine; Avstrijec pred njim snel čepico

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je poletel do dveh zmag in rekorda na Kulmu. Že v Lahtiju bi si lahko konec tedna zagotovil veliki kristalni globus.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Z odlično popotnico na spektakel na Kulmu, ki bo gostil svojevrstno premiero

Anže Lanišek zanesljivo ubranil naslov državnega prvaka na veliki skakalnici v Planici. Danes kvalifikacije v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu.
Miha Šimnovec 27. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika in Anže nova-stara državna prvaka

Prevčeva in Lanišek sta bila znova najboljša na (zimskem) državnem prvenstvu v Planici. Moštveno na vrhu SSK Ljubno BTC.
Miha Šimnovec 25. 2. 2026 | 19:33
Preberite več
