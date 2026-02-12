Nika Prevc napovedala lov na nov odmeven dosežek na OI

V Predazzu so pod streho spravili uvodni uradni trening smučarskih skakalk pred nedeljsko posamično tekmo na veliki napravi na olimpijskih igrah v Italiji. Med Slovenkami je po pričakovanju najboljši vtis zapustila Nika Prevc.

Olimpijska podprvakinja s srednje skakalnice je imela drugo (118,5 m), prvo (134 m) in četrto oceno (124,5 m). V prvi seriji za trening je najboljši skok uspel Japonki Juki Ito (138 m), v drugi se je Prevčevi najbolj približala norveška šampionka Anna Odine Strøm (136 m), v tretji pa so bile pred 20-letno zvezdnico iz kranjskega Triglava uvrščene Norvežanka Eirin Maria Kvandal (130,5 m), Švedinja Frida Westman (126 m) in Japonka Sara Takanaši (126,5 m).

Nika Vodan je trikrat skočila med deseterico. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Nika Vodan je trikrat skočila med deseterico (105 m/9. mesto, 125 m/10. in 121,5 m/7.), Katra Komar (103,5 m/30., 117,5 m/21. in 109,5/20.) se je sukala med 20. in 30. mestom, trideseterico pa je prav z zadnjim skokom ujela tudi Maja Kovačič (98 m/34., 109 m/39. in 110,5 m/29.).

Maja Kovačič je z zadnjim skokom ujela trideseterico. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Jutri bodo imela dekleta prost dan, drugi in obenem zadnji trening bo v soboto zjutraj (9.00).