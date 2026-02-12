  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Nika Prevc napovedala lov na nov odmeven dosežek na OI

Slovenska skakalna šampionka je bila na uvodnem uradnem treningu na veliki napravi v Predazzu trikrat med najboljšo četverico.
Nika Prevc se je takole spoznavala z veliko skakalnico v Predazzu. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Galerija
Nika Prevc se je takole spoznavala z veliko skakalnico v Predazzu. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Miha Šimnovec
12. 2. 2026 | 19:46
12. 2. 2026 | 19:52
1:23
A+A-

V Predazzu so pod streho spravili uvodni uradni trening smučarskih skakalk pred nedeljsko posamično tekmo na veliki napravi na olimpijskih igrah v Italiji. Med Slovenkami je po pričakovanju najboljši vtis zapustila Nika Prevc.

image_alt
Ko vidiš nasmejano Niko, veš, da bo dan dober

Olimpijska podprvakinja s srednje skakalnice je imela drugo (118,5 m), prvo (134 m) in četrto oceno (124,5 m). V prvi seriji za trening je najboljši skok uspel Japonki Juki Ito (138 m), v drugi se je Prevčevi najbolj približala norveška šampionka Anna Odine Strøm (136 m), v tretji pa so bile pred 20-letno zvezdnico iz kranjskega Triglava uvrščene Norvežanka Eirin Maria Kvandal (130,5 m), Švedinja Frida Westman (126 m) in Japonka Sara Takanaši (126,5 m).

Nika Vodan je trikrat skočila med deseterico. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Nika Vodan je trikrat skočila med deseterico. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Nika Vodan je trikrat skočila med deseterico (105 m/9. mesto, 125 m/10. in 121,5 m/7.), Katra Komar (103,5 m/30., 117,5 m/21. in 109,5/20.) se je sukala med 20. in 30. mestom, trideseterico pa je prav z zadnjim skokom ujela tudi Maja Kovačič (98 m/34., 109 m/39. in 110,5 m/29.).

Maja Kovačič je z zadnjim skokom ujela trideseterico. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Maja Kovačič je z zadnjim skokom ujela trideseterico. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Jutri bodo imela dekleta prost dan, drugi in obenem zadnji trening bo v soboto zjutraj (9.00).

 

smučarski skokiNika PrevcKatra KomarNika Vodanolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

