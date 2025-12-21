Nika Prevc neustrašno poletela do četrte zmage

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (128,5 in 136 m, 284,1) je prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal v švicarskem Engelbergu. Druga je bila vodilna po prvi seriji Anna Odine Strøm (132,5 m, 135,9 točke), ki je zaostala 16,7 točke, tretja je bila Nemka Katharina Schmid (127 in 134,5 m, 247,9) s 36,2 točke zaostanka.

Nika Vodan (122,5 in 124 m, 215,1) je bila 17., 24. pa tretja slovenska finalistka Maja Kovačič (112,5 in 111 m, 197,9). Tinkara Komar (113,5, 87,7) se ni uvrstila v finalno serijo, končala je na 37. mestu. V kvalifikacijah je od Slovenk izpadla le Katra Komar, ki je končala na 41. mestu in je tekmo zgrešila za 0,7 točke. Vodilna v svetovnem pokalu Japonka Nozomi Marujama je po zelo slabem prvem skoku in 14. mestu, z drugim napredovala do šestega mesta.

»Ne bi mogla biti bolj zadovoljna. Imam najboljši izplen. Res sem vesela, da je bil moj zadnji skok tako dober in grem vesela domov. Nekako sem bila preveč agresivna med samim skakanjem in potem mi zmanjka časa za pripravo na doskok. V drugi seriji pa sem malo spustila v preletu in zato je bil skok veliko boljši in tudi lažji pristanek,« je za TV Slovenijo takoj po tekmi povedala Nika Prevc.

Skakalke bodo imele naslednje prizorišče pokala v nemškem Garmisch-Partenkirchnu 30. in 31. decembra, nato na novega leta dan v Oberstdorfu, 5. in 6. januarja bodo v Beljaku ter od 9. do 11. januarja v Sloveniji, na Ljubnem.